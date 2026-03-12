La primavera cultural de Vinaròs tendrá en Carles Sans a su principal reclamo

La programación sociocultural de primavera de Vinaròs llegará este año con una agenda diversa pensada para todos los públicos y con un nombre propio que sobresale en el cartel: Carles Sans, exmiembro de la mítica compañía El Tricicle, que actuará el 19 de abril en el Auditorio Municipal con la obra “Per fi me’n vaig”, dirigida por Jose Corbacho y el propio Sans.

La alcaldesa, Maria Dolores Miralles, presentó este miércoles una propuesta que reúne una amplia variedad de actividades culturales y que volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro para el teatro, la música, la danza, las tradiciones populares, las conferencias, el cine, las exposiciones y la literatura durante los próximos meses.

El apartado escénico será uno de los grandes pilares de la programación. Junto a la presencia destacada de Carles Sans, el teatro amateur volverá a tener un peso importante con varias representaciones a cargo de grupos locales. El Aula Municipal de Teatre pondrá en escena “OZ 3.0”, del grupo Teatrèmol, los días 23 y 24 de abril. Después, la compañía Les Mil y una representará “Demà!” los días 5, 6 y 7 de mayo, mientras que Els Figurants llevará al escenario “Punt per punt” los días 12, 13 y 14 de mayo. Además, la compañía Puro Teatro ofrecerá “El fantasma de Canterville” el 30 de abril.

La alcaldesa, Maria Dolores Miralles, ha presentado la programación de la primavera cultural. / Javier Flores

La programación incluirá también propuestas de danza y música profesional. En este apartado destaca la actuación de La Porteña Tango, que presentará el espectáculo “Así se baila el tango” el 26 de abril en el Auditorio Municipal.

Más allá de las artes escénicas, la agenda cultural de primavera reservará también espacio para otras citas destacadas. Entre ellas figura la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, que se celebrará con un recital poético-musical el sábado 21 de marzo en la Biblioteca Municipal. Asimismo, la Semana Santa ocupará un lugar relevante dentro del calendario de actividades previsto para esta primavera.

Otro de los ejes de la programación será el reconocimiento al escritor vinarocense Francesc Almela i Vives, declarado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua como escritor del año 2026. Vinaròs se sumará a esta conmemoración con la exposición “Francesc Almela i Vives, humanista de l’edat de plata”, que se inaugurará el 9 de abril en la Biblioteca Municipal. Además, se publicará una edición especial de un cómic para acercar al público algunos de los aspectos más destacados de la vida y obra del autor.

Durante la presentación, Miralles señaló que esta programación “es una invitación a reencontrarnos en los espacios culturales, a compartir emociones, reflexionar y celebrar juntos una primavera cultural que Vinaròs acoge con los brazos abiertos”.

Los abonos para los espectáculos podrán adquirirse en el Auditorio Municipal entre el 31 de marzo y el 12 de abril, con un precio de 8 euros o de 4 euros para las personas que dispongan del Carnet Jove.