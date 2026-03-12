Segorbe quiere traer a Taburete y Santi Rodríguez para sus fiestas patronales

El Ayuntamiento de Segorbe da pasos para perfilar la programación musical y cultural de las fiestas patronales de este 2026. La mesa de contratación ha seleccionado las propuestas de espectáculos presentadas a la licitación, entre las que destacan un concierto del grupo Taburete y un monólogo de Santi Rodríguez, aunque por el momento todavía no puede hablarse de contrataciones definitivas.

Según ha informado el consistorio, la mesa se ha reunido para abrir las proposiciones del procedimiento de contratación de los espectáculos festivos, al que se ha presentado una única oferta por parte de la empresa Gamma Sound S.L.U. A partir de esa propuesta, han escogido las opciones planteadas para confeccionar la programación de los festejos.

Entre los espectáculos seleccionados para las fiestas de septiembre destaca el concierto de Taburete, previsto para el viernes 4 de septiembre, así como el monólogo de Santi Rodríguez, que se celebraría el miércoles 2 de septiembre. También figura la zarzuela La Revoltosa para el lunes 31 de agosto, además de varias actuaciones de orquestas durante el resto de la semana festiva.

Pedanías

La propuesta incluye asimismo actos en las pedanías, con una actuación de la orquesta Zander en Peñalba y otras dos citas en Villatorcas, una de humor y otra musical.

En cualquier caso, el propio Ayuntamiento precisa que el proceso no está cerrado, ya que la adjudicación y la firma del contrato se llevarán a cabo más adelante, una vez se cumplan los plazos establecidos y los requisitos exigidos a la empresa. Por ello, el cartel queda por ahora en fase de propuesta seleccionada, pendiente de formalización definitiva.