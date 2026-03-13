Onda anuncia su primer gran concierto para la Fira 2026: La Pegatina

Onda ha anunciado este viernes el primer concierto de la programación musical de la Fira 2026, que contará con la actuación del grupo La Pegatina el próximo sábado 17 de octubre en el recinto multiusos.

La cita será, además, el único concierto que la banda ofrecerá en la provincia de Castellón dentro de su nueva gira internacional, lo que refuerza el atractivo del evento dentro del calendario festivo.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado que este primer anuncio marca el inicio de una programación pensada para que la Fira siga creciendo como uno de los grandes acontecimientos festivos de la provincia. En este sentido, ha señalado: “La Pegatina es sinónimo de fiesta y energía sobre el escenario, y queríamos que este primer anuncio de la Fira 2026 llegara con un concierto que invite a toda la ciudad a disfrutar de la música en directo”. “Seguimos trabajando para ofrecer propuestas musicales de calidad que llenen de ambiente la ciudad durante la Fira y permitan disfrutar a vecinos y visitantes”, ha añadido.

El concierto será gratuito, con entrada libre hasta completar aforo, y tendrá lugar a las 23.00 horas en el recinto multiusos, uno de los espacios que cada año concentra algunos de los eventos más multitudinarios de la programación festiva, consolidándose como escenario de referencia para grandes actuaciones en la Fira.

Un grupo con proyección internacional

La Pegatina es una de las bandas más reconocidas de la escena musical festiva española. Con más de 20 años de trayectoria sobre los escenarios, el grupo se ha consolidado como uno de los proyectos musicales más internacionales del país, con actuaciones en más de 30 países y más de 1.200 conciertos a sus espaldas.

Su directo se caracteriza por la energía, el ritmo y la conexión con el público, convirtiendo cada actuación en una auténtica fiesta colectiva. A lo largo de su carrera han logrado congregar a miles de seguidores en escenarios de todo el mundo y llenar recintos emblemáticos como el WiZink Center de Madrid o el Sant Jordi Club de Barcelona.

Tras anunciar un parón en su actividad, la banda vuelve en 2026 con una nueva gira internacional que recorrerá distintos países y ciudades. Onda será una de las paradas de este regreso a los escenarios y la única cita prevista en la provincia de Castellón, donde el público podrá disfrutar de uno de los espectáculos más vibrantes del panorama musical.

Primer avance de la Fira d’Onda 2026

Con este anuncio, el Ayuntamiento inicia la presentación de la programación musical de la Fira d’Onda 2026, una agenda que cada año combina conciertos, espectáculos y actividades pensadas para públicos de todas las edades.

En este sentido, Puig ha subrayado que la Fira es “uno de los momentos más esperados del año para los ondenses y también un gran reclamo para visitantes”, por lo que la Junta de Fiestas continúa trabajando en una programación “variada, atractiva y pensada para que la ciudad se llene de ambiente, música y convivencia durante todos los días de fiesta”.