Ambiente de Fallas en Burriana: las comisiones avanzan el montaje antes de la 'plantà'

Burriana ya respira ambiente fallero. Aunque la plantà oficial no será hasta dentro de unas horas y los monumentos deberán estar completamente terminados a primera hora del lunes 16 de marzo, muchas comisiones aprovechan el fin de semana para adelantar buena parte del trabajo y comenzar a dar forma a las fallas que, en pocos días, llenarán de sátira, color y crítica las calles de la ciudad.

Desde este viernes por la tarde comenzaron a verse los primeros movimientos en diferentes demarcaciones falleras. Los ninots empezaron a salir de los talleres para ocupar su lugar en la calle mientras grúas, camiones y maquinaria pesada trabajaban sin descanso para elevar las estructuras centrales que sostienen los monumentos. El trabajo se prolongó hasta bien entrada la noche en algunas comisiones. Es el caso de las fallas Barri La Mercè o Centre Espanya, donde falleros y artistas comenzaron a ensamblar las primeras piezas para dejar prácticamente preparado el monumento, a falta de los últimos detalles o de colocar los carteles con las críticas que acompañan cada escena.

Las comisiones también han tenido que coordinar estos trabajos con la agenda de los artistas falleros, muchos de los cuales trabajan simultáneamente en varias localidades y deben repartir su tiempo. Durante este sábado la actividad se ha intensificado. En emplazamientos como Chicharro o Club 53, comisionados y artistas falleros trabajan codo con codo en tareas como esparcir la arena para nivelar el terreno, colocar los pesos en la base de los monumentos o repintar algunas figuras antes de su colocación definitiva. El viento ha complicado por momentos estas labores. De hecho, en la falla Cardenal Tarancón se ha producido un pequeño susto cuando una de las figuras ha caído al suelo y ha sufrido algunos daños. No obstante, al quedar todavía horas por delante antes de la plantà oficial, la comisión confía en poder reparar el desperfecto sin mayores consecuencias.

A pesar de la climatología, el ambiente en las calles ha sido plenamente festivo. Curiosos, falleros y vecinos se han acercado a observar los trabajos de montaje, conscientes de que cada pieza colocada acerca un poco más las Fallas.

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Premios a los ‘llibrets’

Por otra parte, las Fallas estrenan este año los premios a los Mejores Monográficos de los llibrets falleros, impulsados por la UNED, junto al Ayuntamiento. La iniciativa busca reconocer la calidad cultural y documental de estas publicaciones, consideradas una parte esencial del patrimonio fallero. El jurado está formado por especialistas del ámbito educativo y cultural y la entrega de premios tendrá lugar el lunes, a las 18.00 horas.