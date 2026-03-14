¿Un dj pinchando desde dentro de una falla? Sí, ha ocurrido en Castellón: te lo contamos

Las Fallas son, por tradición, arte, sátira, fuego y calle. Pero también evolucionan. Cada año aparecen ideas nuevas que reinterpretan la fiesta sin perder su esencia. Durante la primera noche de Fallas de Benicarló, una de esas ideas sorprendió a vecinos y visitantes: una cabina de dj integrada dentro del propio monumento fallero.

La falla l’Embut convirtió su ninot central en un auténtico escenario musical para recibir al dj internacional Michenlo. Lo que es una falla durante el día se transformó, por la noche, en una experiencia única: el artista pinchó música desde el interior de la propia falla, con la cabina incorporada como parte del diseño del monumento.

La escena era tan surrealista como espectacular. Donde normalmente encontramos ninots que representan escenas, anoche se convirtió en una cabina iluminada, sonido potente y cientos de personas bailando alrededor del monumento.

Inspiración en el artista

Pero el guiño no se quedaba solo en la cabina. El ninot central de la falla está inspirado en el propio pinchadiscos, fusionando el universo fallero con la cultura electrónica. Un homenaje creativo que convertía a Michenlo en parte literal de la obra.

La combinación funcionó: arte fallero, música electrónica y fiesta popular en un mismo espacio. Un ejemplo de cómo las Fallas siguen reinventándose sin perder su carácter colectivo y callejero.