El arte urbano de TEST cambia de formato en Vila-real: del mural gigante a extraños 'habitantes' escondidos

Vila-real arrastra muchos años de apuesta por el arte urbano, incluso el más efímero, transformando paredes desnudas en auténticas obras cargadas de significado que, además, han traspasado fronteras.

Y, ahora, se ha decidido dar un atrevido giro y cambiar el rumbo de esta iniciativa. Tras más de una década en la que la muestra TEST ha transformado fachadas con murales de gran formato, la ciudad estrena ahora una intervención completamente distinta, de manera que ya no hay que mirar a la distancia, sino que hay que bajar y subir la vista, detenerse, concentrarse y buscar. La nueva acción artística llega de la mano del creador gallego Isaac Cordal, que ha poblado el casco urbano y algunos de los espacios más emblemáticos fuera del mismo con 19 diminutos habitantes escondidos en rincones inesperados.

Los ediles Obiol y Cortells, junto a Pasqual Arnal, organizador de la muestra TEST, y uno de las diminutas figuras repartidas por Vila-real. / Mediterráneo

Las peculiares piezas, de pequeño formato y perfectamente integradas en el entorno, forman parte de la serie Cement Eclipses, iniciada por Cordal en el 2006 y exhibida en ciudades de todo el mundo, entre ellas Berlín, Londres, Bruselas, Viena, Montreal, Nueva York, Ámsterdam o París.

Como un juego

En Vila-real, la propuesta funciona casi como un juego, de manera que se ha dado forma a una ruta artística en la que el público tiene que ir descubriendo escenas cotidianas protagonizadas por personajes estereotipados, camuflados entre elementos urbanos y pensados para activar una mirada distinta, más lenta y atenta.

Una de las figuras escondidas en algún espacio público de Vila-real. / Mediterráneo

Con esta intervención, Cordal toma el relevo del artista Julián Martínez (Letsornot), responsable de la acción urbana de la edición de 2025, y firma la 13ª propuesta del museo de arte urbano vila-realense. Hasta ahora, la colección se ha configurado, básicamente, a través del muralismo, con nombres como Pantone, Borondo, Escif, Sam3, 3TTMan, Hyuro, Mohamed L’Ghacham, Dakota Hernández, E1000, Tellas+ 2Bleene o Lidia Cao.

Otro de los nuevos y pequeños 'habitantes' de Vila-real. / Mediterráneo

El director artístico de TEST, Pasqual Arnal, justifica el cambio de formato en que «después de 10 años de murales, la ciudad necesitaba explorar otras formas de intervención. «La ciudadanía de Vila-real requería otro tipo de propuesta», señala, y anima a recorrer las calles para encontrar estas 19 figuras y redescubrir el paisaje urbano desde otra perspectiva.

Rincones con valor añadido

En la misma línea, el concejal de Patrimonio, Emilio Obiol, destaca que el objetivo es romper la rutina visual y «mirar la inercia de todos los días de otro modo», poniendo en valor rincones con interés y belleza que suelen pasar desapercibidos. Y el edil de Museos, Santi Cortells, enmarca esta acción en experiencias europeas que han convertido pequeñas esculturas urbanas en un rasgo identitario, como el caso de Wrocław (Polonia) y sus famosos gnomos repartidos a lo largo y ancho de la ciudad.

Asimismo, desde el Ayuntamiento subrayan también la implicación de otros departamentos municipales, como Servicios Públicos, que ha colaborado con el artista en la instalación de las piezas. Con esta nueva acción urbana, Vila-real apuesta por una experiencia que combina arte, curiosidad y paseo, buscando nuevos y diminutos habitantes para mirar la ciudad con ojos nuevos.