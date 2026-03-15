Los monumentos falleros toman Burriana tras la intensa y festiva Nit de la Plantà

Burriana ya está en Fallas. La ciudad vibra con los monumentos en las calles tras un intenso fin de semana de trabajo que ha culminado esta noche de domingo con la tradicional Nit de la Plantà. Después de meses de preparación por parte de artistas falleros y comisiones, las entidades han ido completando durante las últimas horas la instalación de sus monumentos, que ya llenan de color, sátira y creatividad las plazas y calles del municipio.

La jornada ha estado marcada por el fuerte viento, que ha complicado en distintos momentos el montaje de las últimas piezas y ha obligado a las comisiones a adaptar el ritmo de trabajo durante buena parte del día.

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En algunos casos, el viento ha provocado pequeños contratiempos. En la falla Club Ortega, por ejemplo, varios ninots que ya habían sido colocados han amanecido desplazados por las rachas, lo que ha obligado a realizar reparaciones de última hora para subsanar los desperfectos. A pesar de ello, el ambiente festivo se ha mantenido durante toda la jornada con el sonido de las charangas y la animación en las carpas falleras, donde muchas comisiones han compartido buñuelos y mistela mientras ultimaban los detalles de la Plantà.

Visita oficial

A primera hora de la tarde ha dado comienzo la visita institucional para recorrer los distintos emplazamientos falleros. La comitiva ha partido desde el ayuntamiento y ha estado encabezada por el alcalde, Jorge Monferrer; y la presidenta de la Junta Local Fallera y concejala de Fallas, Paloma Boix, junto a las reinas falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por sus respectivas cortes de honor.

Entre las autoridades asistentes se encontraban el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Climent; la consellera de Justicia, Nuria Martínez; la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; los senadores Susana Marqués y Jaume Llorens; el vicepresidente de la Diputación, Andrés Martínez; así como los secretarios autonómicos Carlos Gil y Vicente Tejedo, junto a concejales y diputados autonómicos y provinciales.

Este lunes, a partir de las 08.00 horas, el jurado comprobará que todas las fallas han sido plantadas correctamente antes de iniciar el recorrido para evaluar el trabajo de cada comisión. Por la tarde, la Llar Fallera acogerá la esperada entrega de premios, que incluirá dos reconocimientos a los monumentos mayor e infantil más inclusivos.