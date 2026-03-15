La recién restaurada imagen de la Mare de Déu de la Mar marca la multitudinaria ofrenda fallera de Benicarló

Cientos de personas han sido testigos en la jornada de este domingo en Benicarló de uno de los actos más importantes y esperados de cada edición fallera, la ofrenda floral a la Mare de Déu de la Mar. Si el año pasado la protagonista fue la lluvia, ahora lo ha sido el viento, aunque tampoco ha impedido que las falleras de la ciudad hayan entregado sus ramos de claveles para dar forma al manto. Benicarlandos y benicarlandas de todas las edades han desfilado con devoción por las calles del centro hasta el altar.

En el recorrido han participado las 14 comisiones falleras, la Junta Local y las autoridades benicarlandas, acompañadas por bandas de música de municipios vecinos como Peñíscola, la Jana, Sant Jordi, Alcalà de Xivert, Vinaròs, Santa Magdalena, Rossell,... La ofrenda floral ha cumplido este año su 46° aniversario con un hito muy especial. Tras 18 años, la imagen de la Virgen ha sido restaurada por el artista Santiago Soto.

Fotogalería I Fallas en Benicarló: Multitudinaria ofrenda a la Mare de Déu de la Mar / Alba Boix

El programa de actos ha arrancado con la segunda mascletà en la plaza de la Constitución, con la que el equipo de Pirotecnia Tomás ha vuelto a sorprender y a hacer temblar la ciudad.

Emotividad a flor de piel

Por la tarde ha llegado la hora de la emotiva ofrenda, que ha reunido a todo el mundo fallero de Benicarló en un pasacalle que ha arrancado los aplausos de los espectadores y las lágrimas de los participantes.

En el palco, junto a las Falleras Mayores de Benicarló, Noâ Pegueroles y Yune Sánchez, y sus cortes de honor, ha estado, entre otros, el alcalde, Juanma Cerdá; la concejala de Fallas, Sonia Foix; y la vicepresidenta primera de la Diputación, Mª Ángeles Pallarés.

Tampoco han querido perderse la ofrenda representantes de municipios vecinos y de entidades culturales locales. El recorrido ha finalizado en el altar con la imagen de la Virgen, ubicado frete al ayuntamiento y la iglesia de San Bartolomé.

Por lo que respecta a la jornada de este lunes, Benicarló llega a la mitad de la programación fallera. Durante la mañana se celebrará la Cremà de las fallas de la residencia El Collet y del centro ocupacional El Maestrat. Y al mediodía, el vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, visitará las Fallas tras una reunión de trabajo en el consistorio.