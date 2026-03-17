L’Alcora dice sí a la risa: Manolo Sarria provoca un lleno total

El humor vuelve a demostrar su poder de convocatoria en l’Alcora. El Auditorio de la Caixa Rural registrará un lleno absoluto este miércoles 18 de marzo con la actuación del humorista Manolo Sarria, uno de los rostros más reconocibles de la comedia televisiva española, que presenta su espectáculo A mí también me pasa ante 600 espectadores.

Las entradas numeradas y gratuitas, disponibles previamente en la Caixa Rural de l’Alcora, se agotaron rápidamente hasta completar el aforo del recinto, confirmando la expectación generada por la visita del cómico andaluz.

Humor cotidiano para reírse de lo que nos pasa a todos

El espectáculo, en el que Sarria estará acompañado por la humorista Raquel Rubiales, propone un recorrido humorístico por situaciones cotidianas y la actualidad desde una mirada cercana y reconocible. Un formato pensado para que el público se vea reflejado en cada historia y convierta la risa en experiencia colectiva.

'A mí también me pasa' es el show que presentará en la capital de l'Alcalatén el mediático humorista andaluz. / MEDITERRÁNEo

La actuación comenzará a las 20.00 horas en el Auditorio de la entidad alcorina, dentro de la programación especial organizada con motivo de la festividad de San José, patrón de la Caixa Rural.

De 'El Linterna' al éxito televisivo nacional

Manolo Sarria alcanzó una enorme popularidad a finales de los años ochenta como 'El Linterna', el miembro más alto del dúo humorístico Sacapuntas, que triunfó a partir de 1987 tras convertirse en fijo del mítico programa Un, dos, tres, seguido entonces por cerca de 25 millones de espectadores.

Desde entonces, el humorista ha mantenido una presencia constante en televisión y escenarios. Desde septiembre de 2015 colabora ocasionalmente en El Hormiguero (Antena 3) y, desde mayo de 2020, presenta en Canal Sur la versión andaluza del concurso Atrápame si puedes, compatibilizando su trabajo televisivo con actuaciones en teatros, salas y fiestas populares de toda España.

San José: tradición, cultura y celebración en l’Alcora

La actuación forma parte de los actos organizados en torno al día de San José, patrón de la Caixa Rural alcorina, entidad que el pasado año celebró su centenario con numerosos eventos conmemorativos.

La programación continuará el jueves 19 de marzo con la tradicional Solemne Misa Cantada en honor al santo, interpretada por la Associació Concuerda en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Tras la ceremonia, tendrá lugar una mascletá aérea en el parque Jardins de la Vila, situado junto al edificio del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.