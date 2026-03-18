Onda llenará su Pascua con ocio, música, cine y actividades infantiles: todos los actos

Onda se prepara para vivir una Pascua llena de actividad con una programación diseñada para todos los públicos que combina ocio familiar, actividades infantiles, cine, propuestas juveniles y música en directo en distintos puntos del municipio. Una agenda pensada para dinamizar la ciudad durante los días festivos y consolidarla como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La concejala del Ermitorio del Salvador, Maribel Raigada, ha presentado la programación junto a la reina y dama del centro integral de mayores (CIM) Montí, destacando que la Pascua “es uno de los momentos más especiales del año en Onda, cuando nuestras familias salen a disfrutar de nuestros parajes y espacios públicos”, y ha añadido: “Desde el Ayuntamiento trabajamos para ofrecer propuestas atractivas que mantengan vivas nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, generen espacios de convivencia para todas las edades”.

Peque Pasqua

El grueso de la programación se concentra en ‘Peque Pasqua’, con actividades dirigidas a los más pequeños en enclaves como el Ermitorio del Salvador, la pinada y el parque de la Cerámica.

Los días 5, 6 y 12 de abril, de 17.00 a 20.00 horas, los niños podrán disfrutar de talleres temáticos, juegos tradicionales, rocódromo, tiro con arco, gymkanas, pintacaras, globoflexia, manualidades y actividades dirigidas, a cargo de Adrián Feliu, Divertwin, Animatrix, Esportoci y Sargantana, en un entorno natural pensado para el ocio familiar al aire libre.

Además, el martes 7 de abril, el Parque de la Cerámica acogerá una jornada con actividades como globoflexia, pintacaras, juegos de mesa y dinámicas dirigidas, ampliando la programación a distintos espacios del municipio.

Para facilitar el acceso, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial de autobús gratuito los días 5 y 12 de abril desde la avenida Montendre, con salida a las 16.45 horas y regreso a las 20.15 horas, reforzando la movilidad y la seguridad.

Cine gratuito y ocio educativo para jóvenes

La programación incluye también ‘Una Pasqua de cinema’, con la proyección gratuita de la película Blancanieves el día 10 de abril a las 18.00 horas en La Cassola, ampliando la oferta cultural durante estas fechas.

Por su parte, el Casal Jove acogerá ‘Pasqua Jove’, dirigida a jóvenes a partir de 11 años, los días 7, 8, 9 y 10 de abril en horario de 9.30 a 13.00 horas, con actividades educativas, creativas y de ocio adaptadas a este público.

Noches de Pascua con música en el CIM Montí

Las noches de Pascua volverán a tener como protagonista el CIM Montí, con sesiones de baile y música en directo los días 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de abril, en horario de 22.00 a 00.30 horas, consolidándose como uno de los espacios de referencia durante estas fechas.

Más actividades

La agenda pascuera de Onda también contará con una nueva edición de ‘Pascua Sonora’, organizado por el Col·lectiu Sonora, que se celebrará los días 4, 5, 10 y 11 de abril en la Carpa de Fiestas y en el Raval. El cartel incluye actuaciones de bandas como Grupo Vértigo, Monkey Band, La Senda, Grupo Lamar, El Legado o La Tribu, además de DJs como Don Fluor o Ángel González DJ, con food trucks y actividades.

Por otro lado, la plaza de toros volverá a acoger la tradicional XXXII Pascua Taurina y el XXIX Concurso de Ganaderías, que se celebrarán del 4 al 12 de abril con emboladas, concursos y vacas enfundadas.