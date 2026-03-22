El sábado 9 de mayo
María Isabel desatará la nostalgia de los 2000 en un pueblo de Castellón al ritmo de 'Antes muerta que sencilla'
La cantante de Huelva, que marcó a una generación por este 'hit' cuando era una niña, será la cabeza de cartel de la tercera edición del Mig Any Fester
Onda ya ha desvelado el cartel de su Mig Any Fester, una cita que volverá a reunir música, ambiente festivo y dosis de nostalgia el próximo sábado 9 de mayo en el recinto multiusos. La gran protagonista de esta tercera edición será María Isabel, que encabezará una programación musical pensada para reír y disfrutar después de tanto y tanto trabajar, como dice su canción más conocida.
Tras apostar en la primera edición por Leticia Sabater y en la segunda por Los Inhumanos, la organización vuelve a recurrir a un nombre muy reconocible del panorama popular español, esta vez con una artista que marcó a toda una generación. La cantante onubense, que saltó a la fama siendo una niña con el fenómeno de Antes muerta que sencilla, será el principal reclamo de un evento que promete convertir Onda en una auténtica fiesta colectiva.
El cartel anunciado incluye además las actuaciones de Zapato Veloz, Josvi, B2B, Joaki, Rumba Sierra, Los Makis, El Perreo de Vizio, Carles Carceller, Eros, Alex García y las charangas Una i Mon Anem y El Becuadro, configurando así una propuesta variada que mezcla estilos, generaciones y mucho ritmo para alargar la celebración durante toda la jornada.
Por el momento, todavía no se han dado a conocer los horarios de las actuaciones, aunque sí está confirmado que todos los conciertos se celebrarán el sábado 9 de mayo en el recinto multiusos de Onda. La publicación del cartel ha despertado ya expectación entre el público, especialmente por la presencia de María Isabel, uno de esos nombres capaces de activar de inmediato la memoria musical de quienes crecieron en los 2000.
No en vano, su actuación apunta a ser uno de los momentos más comentados del Mig Any Fester. Onda se prepara así para vivir una noche antes muerta que sencilla, con un guiño directo a una canción que forma parte del imaginario pop de toda una generación y que, previsiblemente, desatará el karaoke colectivo entre los asistentes.
La elección de María Isabel como cabeza de cartel refuerza además esa fórmula que tan bien ha funcionado en las anteriores ediciones: combinar el componente festivo con artistas capaces de conectar desde la diversión y la nostalgia.
Será el segundo año consecutivo que María Isabel actúe en la provincia, ya que fue la cabeza de cartel del Crida Fest en las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real en mayo del 2025.
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