La 'vuelta' de Hannah Montana despierta la nostalgia entre los castellonenses: "Aún me sé algunos diálogos de memoria"

La Generación Z está de celebración este año y no es para menos, ya que 2026 está lleno de reencuentros de nuestras pop-stars favoritas de hace 20 años. Y sí, me incluyo. La década de los 2000 en Disney Channel marcó a una generación entera. Protagonistas de películas como High School Musical o Camp Rock, o de series como Shake It Up o Hannah Montana, eran los ídolos de millones de jóvenes de todo el mundo, incluso de Castellón.

Definitivamente, la nostalgia está marcando este año con reencuentros de los actores de estos grandes éxitos, como por ejemplo el de High School Musical, el próximo reboot de Camp Rock, la nueva serie de Los magos de Waverly Place, reuniones del elenco de Jessie o ¡Buena suerte Charlie!… Y, más recientemente, la “vuelta” de Hannah Montana, la gran superestrella del pop juvenil interpretada por Miley Cyrus que, junto a Disney, ha hecho un documental sobre esta maravillosa época para celebrar el “Hannah Montana 20th Anniversary”.

Este reencuentro de Miley Cyrus y Hannah Montana era totalmente inesperado, ya que la propia cantante hace años renegaba de su pasado y afirmaba que «Hannah estaba muerta». «Me alegré cuando supe lo del documental porque siento que Miley ha hecho las paces con su pasado y eso es reconfortante para los fans», dice Raúl López (2001), uno de los jóvenes que ha crecido con la serie.

Entró en las casas de los niños

Más de una persona recordará con cariño volver del colegio y merendar viendo las series de Disney Channel acompañada de sus familiares, en especial Hannah Montana. Eran series que han unido diferentes generaciones, sin ser su objetivo. «Ver Hannah Montana era una cita imprescindible en mi casa, a pesar de que a mi madre y a mis abuelos no les hacía mucha gracia porque obviamente tenían gustos diferentes. La veíamos todos los días y recuerdo estos momentos con mucho cariño e ilusión», comenta López.

Para muchos, la joven estrella ha sido “su infancia”. «Llegué a tal nivel de fanatismo que me aprendía todas las canciones, los bailes y hasta aún me sé algunos diálogos de memoria de tanto ver los episodios en bucle», afirma Camila Tolosa (1996), fanática de Disney. La mayoría de fans entrevistados concuerdan con que Hannah Montana representaba la idea de tener grandes sueños, esfuerzo para tener éxito, la honestidad con uno mismo y el verdadero sentido de la amistad. «Yo soy muy peliculero y me identificaba con Hannah porque era famosa. ¿Quién no ha querido tener su armario?», dice Samu Amuza (2000).

El nivel de fanatismo de los castellonenses

De hecho, esta serie marcó tanto a las niñas y preadolescentes de la época que casi todas querían parecerse a ella. «¡Hasta me quería cambiar el nombre a Miley! Ahora lo pienso y me río, pero es que en esos años era el máximo ídolo para muchas», afirma Valeria Fernández entre risas. «Me encantaba el pelo de Miley y cuando crecí un poco, sobre los 16, se pusieron de moda las extensiones y yo quería que se me quedaran como a ella», expone Melanie Quesada (1995). Asimismo, Camila Tolosa recuerda que tenía un chándal rosa «muy dosmilero» que obligaba a su madre a lavar a diario para sentirse «como una diva», aparte de tener la habitación llena de pósters.

Cuando las fans echan la vista atrás, se acuerdan cuando jugaban en el patio del colegio con sus amigas imitando a los personajes de la serie. «En vez de jugar a “papás y mamás”, nosotros jugábamos a ser Hannah Montana. Buscábamos sillas y mesas y fingíamos que era su casa y cantábamos sus canciones», cuenta López.

Sus canciones siguen siendo hits

¡Ay! Esas canciones tan famosas que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Los fans destacan algunas como Wherever I Go, You’ll Always Find Your Way Back Home, The Climb, This Is The Life, Nobody’s Perfect, If We Were A Movie o He Could Be The One, entre otras. «Personalmente, recuerdo con mucho cariño The Best Of Both Worlds porque creo que es de las más icónicas», dice Emma Ramos (2006).

Younger you

Está claro que cada generación tiene a famosos que la representan y, sin duda, la Generación Z tiene claro quiénes son los suyos. «Hannah rompió la barrera entre realidad y ficción y contribuyó a la cultura pop mundial. ¡Dime quién hace eso a día de hoy! Ya no se hacen series así», comenta López.

Sin duda, Hannah Montana y Miley Cyrus siguen siendo un icono pop que marcó la vida y la infancia de muchos. Este documental ha avivado los recuerdos de los fans sobre su niñez, de cuando la única preocupación era ver Disney Channel al llegar a casa después del colegio, en vez de pensar si se llega a final de mes, si te contratan en un trabajo o si puedes comprarte una vivienda.

Este cambio de la niñez a la adultez lo refleja Cyrus en su última canción Younger You, dedicada a todos los que crecimos con ella. Pide que los fans no la olviden y les pregunta si les gusta en quiénes se han convertido a día de hoy. Pero, ¿cómo la iban a olvidar si hoy la recuerdan como si siguiéramos en 2006?