Nules ya tiene a punto su Fiesta de las Paellas: Todos los detalles

Nules cuenta ya con la programación enmarcada en la tradicional Fiesta de las Paellas que se celebrará el sábado 25 de abril, y que contará con diferentes actividades y música en directo para todos los públicos.

En este sentido, cabe señalar que la Fiesta de las Paellas es un acto muy arraigado en la población, y uno de los actos más multitudinarios que se celebra en el municipio, y que acoge a muchas personas procedentes de localidades cercanas. De hecho, se espera de nuevo una participación de cinco mil personas.

La concejala Blanca Silvestre anunció todos los detalles de la próxima edición de la Fiestas de las Paellas. / Mediterráneo

Así, desde la Concejalía de Juventud se pretende que este evento sea un punto de referencia sobre inclusión, de manera que por segundo año consecutivo actuará para animar la fiesta Tymbals diPercusió, un grupo de percusión que está formado por personas con diversidad funcional, “consideramos que las Paellas de Nules han de seguir siendo una fiesta referente en lo que respecta a la inclusión”, matiza la concejal Blanca Silvestre.

Punto Violeta

También contará con el Punto de Salud e Información de ITS, con personal especializado en el asesoramiento y la atención de posibles incidentes. Y con un Punto Violeta, este espacio tiene como objetivo atender cualquier caso de violencia sexista o LGTBIfobia, y con el que se quiere además sensibilizar al público, y atender, informar y ayudar a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Estos dos espacios se instalarán en una carpa que tendrá un protocolo de atención para actuar ante cualquiera de estas situaciones.

En relación a la programación habrá actividades desde primera hora, con un parque infantil con monitores, hinchables y juegos para el público infantil. Además, como cada año, habrá música en directo con el grupo Taranto, la orquesta Gravity y el DJ Kike GB. Por la noche, la fiesta se trasladará a las pistas deportivas de la Calle Alqueries a cargo del pub local La Atrevida.

Ocio alternativo para adolescentes

En otro orden de cosas, la Fiesta de las Paellas incluye actividades alternativas de ocio para personas adolescentes que se han preparado desde el Departamento de Juventud. Este año se ha planteado para esta jornada una actividad virtual que se ha denominado Paella Jove Nules. Los jóvenes interesados en participar lo podrán hacer durante todo el día acercándose a las carpas de Juventud.

Con todo, la inscripción para participar en la Fiesta de las Paellas estará abierta desde el miércoles 1 de abril, hasta el lunes 20, a través del enlace https://inscripciones.nules.es que se podrá también encontrar en las redes sociales del Ayuntamiento.