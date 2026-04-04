La sala de exposiciones de la playa de Moncofa abre la temporada con pintura

La sala de exposiciones María Sorolla, ubicada en la primera planta de la Oficina de Turismo de la playa de Moncofa, ha abierto su temporada con una muestra dedicada al pintor Juan González Alacreu, comisariada por la artista local Gabriela Alemany. Con el título de La fábrica de la luz, los visitantes podrán adentrarse hasta el 19 de abril en el universo del artista de Burriana.

A través de una selección de obras que evidencian su madurez creativa, González Alacreu despliega un lenguaje pictórico sólido, caracterizado por una depurada técnica y una notable capacidad de adaptación a diferentes géneros. Aunque a lo largo de su trayectoria ha trabajado con solvencia la figura humana, la ilustración y otras disciplinas, en esta ocasión centra su investigación artística en el paisaje como vehículo expresivo, situando la luz como eje vertebrador de toda la propuesta.

Apertura de temporada en Moncofa

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha puesto en valor la importancia de esta iniciativa dentro de la estrategia cultural del municipio, subrayando el crecimiento y la proyección alcanzados por la sala en los últimos años. En este sentido, ha destacado que la apuesta decidida por el arte no solo contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también actúa como un motor de atracción turística y de desarrollo económico. La capacidad de contar con artistas de reconocido prestigio, así como con propuestas de elevado nivel, sitúa a la ciudad de Moncofa en una posición relevante dentro del circuito cultural de la Comunitat Valenciana.