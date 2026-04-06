Miles de personas participan en la 'Festa del Rotllo' de l'Alcora

L'Alcora ha celebrado una de sus tradiciones más multitudinarias y apreciadas, la Festa del Rotllo, una celebración que, como ha manifestado el concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, es "sin duda, uno de los días grandes de la capital de l'Alcalatén". Esta edición, la 270ª, cobra además un significado más relevante si cabe, porque es el primero en el que la festividad tiene lugar con el reconocimiento de Interés Turístico Autonómico, otorgado por la Generalitat por su singularidad y relevancia como tradición arraigada, con raíces documentadas en 1756. La festividad, que ya ostentaba el título de interés provincial desde 2009, ha reforzado así su valor dentro del patrimonio festivo valenciano.

Un año más, miles de alcorinos han cumpido con la tradición dsfilando hacia la ermita. / R. D. A.

Miles de participantes

La celebración se ha caracterizado por la elevanda participación y la especial atención al público infantil (los angelets) y las personas con diversidad funcional.

A a las 9.00 horas, tras el reparto de 7.000 pulseras, 7.000 cintas y 6.500 rollets, la multitudinaria romería de la Festa del Rotllo ha partido desde la plaza de la Iglesia, con los niños y niñas a la cabeza, seguidos por la colla de dolçainers i tabaleters y miles de vecinos. Los encargados de ce cerrar la comitiva han sido el clero y la Rondalla l’Alcalatén.

Tras la llegada a la cima de la montaña, se ha celebrado un almuerzo popular en el pinar, así como actividades y juegos tradicionales para los niños y niñas, que también han disfrutado de la feria de juguetes. Otros de los actos destacados han sido la misa en la ermita de San Cristóbal, y las actuaciones de musicales y bailes tradicionales.

Familias, 'angelets', festeras y autoridades han vivido con especial ilusión la jornada. / R. D. A.

Recepción y reparto

A las 12.00 h ha tenido lugar la recepción de los angelets, sus familias y autoridades, en la puerta del Calvario, una cita en la que ha contado con la participación de la Colla Gegantera y la Agrupació Musical l’Alcalatén, así como con la presencia de la reina y sus damas. El acto ha concluído con el desfile en comitiva hasta la parroquia de la Asunción, donde se ha realizado el reparto de rotllos. Como manda la tradición, más de 6.000 personas han acudido a recoger el rotllo y, en total se han repartido 6.500 unidades de los 7.700 dispuestas por el Ayuntamiento. Además se han distribuido

Toda la corporación municipal, encabezada por el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha participado en la romería y en el reparto de rotllos, junto al diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, así como presidentes y representantes de entidades y asociaciones locales.

La Festa del Rotllo ha continuado por la tarde, con tardeos en los bares y pubs del centro de l'Alcora, que han contado con la amenización de la charanga Una i Monanem, la actuación de la orquesta Top Zero y, a partir de las 00.00 horas, una discomóvil en la Pista Jardín.

Día de la Dobla y Pascua taurina

Los rotllos que han sobrado se repartirán el Día de la Dobla, celebración en honor al patrón de l’Alcora, San Cristóbal, que tiene lugar el 7 de abril y que es jornada festiva local en la capital de l’Alcalatén.

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Desde el Ayuntamiento han recordado que la programación festiva continuará los días 10, 11 y 12 de abril, cuando l’Alcora acoja la Pascua Taurina, que incluirá la suelta de toros cerriles, en la plaza San Roque, así como la instalación del mesón gastronómico en la plaza del Ayuntamiento y la carpa musical en la Pista Jardín. Asimismo, el día 11 tendrá lugar la 30ª Peregrinación por las Ermitas de l’Alcora y los festejos culminarán 13 de abril con la Romería de San Vicente y la Mocadorà, que se alargará hasta la tarde, con actividades en el Barrio de La Sangre --que celebra sus fiestas y es el primero en recibir la llave de las fiestas de los barrios de manos de los vecinos de del barrio de San Jaime o popularmente del campo de fútbol--, y se realizará también la entrega del premio al diseño de la mocadorà, la Fira del Llibre de l'Alcalatén, animación musical de Ángel y Sara, y un vino de honor para todos los presentes.