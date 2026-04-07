Las fiestas de la Vall que nacieron para celebrarse cada 25 años, que quisieron hacerse cada 5 y que ¿acabarán siendo cada 10?

El hombre propone y Dios dispone. Con esa creencia como lema vital, las fiestas que nacieron en la Vall d'Uixó con la intención de celebrarse cada 25 años y que alguien propuso acortar por quinquenios, acabarán celebrándose diez años después de lo previsto.

Se trata de les Festes del Campanar, programadas para los días 24 de abril y 2 de mayo en el entorno de la parroquia de la Asunción, bajo la atenta mirada de la edificación proyectada por el arquitecto Jacinto Agustí, concluida hace 235 años.

La conmemoración del 225 aniversario de aquel hecho histórico, el de la conclusión de las obras de la torre del campanario de la iglesia de la Asunción, que ha acabado erigido en emblema local, está en el germen de estos festejos que se plantearon como un hecho extraordinario.

Tanto era así, que la idea inicial hablaba de organizarlos cada 25 años, «pero las mujeres mayores en aquel momento dijeron que mejor no esperar tanto tiempo, para así tener la oportunidad de participar más veces en las fiestas». Y así se decidió que cada cinco años podía ser una periodicidad razonable.

Las fiestas del Campanar de la Vall comenzarán el próximo 24 de abril. / MEDITERRÁNEO

Pero los avatares del destino o la providencia divina, cada cual se decantará por la opción que considere más adecuada, determinaron que no iba a ser así. La última vez que se celebraron fue en el 2016, por ese 225 aniversario, por lo que el objetivo era volver a organizarlas en el 2021. La pandemia dio al traste con esos planes.

Quienes están detrás de la iniciativa decidieron no posponerlas solo un año, sino los cinco que corresponderían con esa planificación inicial y coincidir así con un número redondo en los cumpleaños del Campanar. Por lo tanto, han tenido que transcurrir diez años para que la simbólica torre del campanario, que cumple 235 años, se vista de fiesta.

Explica el presidente de la junta que coordina la programación, Alfonso Darós, que «intentamos que como son extraordinarias, no se hagan los actos habituales que suelen hacerse en las fiestas populares, aunque siempre partiendo de la base de la importancia que tienen en la Vall las tradiciones».

Entre esas propuestas distintivas, destaca varios ejemplos, como la Muixeranga d'Algemesí, que ya estuvo en estas fiestas hace diez años, y volverán el sábado 2 de mayo; el espectáculo pirotécnico «especial» de luz y color programado para el viernes 1 de mayo, el mismo día en que se celebrará la ofrenda a la Mare de Déu de l'Assumpció, la misa y la procesión; o el musical que se presentará en el escenario instalado en la plaza, con el que se cerrará la programación.

Podría decirse que la programación se resume en cuatro ejes fundamentales: los actos religiosos del día 1; los musicales —con dos escenarios, el de Caixa Sant Vicent en la plaça dels Xorros y el de Caixa la Vall San Isidro, en la plaça de l'Assumpció—; los gastronómicos y los taurinos, que en la Vall no pueden faltar.

'Bous al carrer'

El cartel taurino incluye cinco exhibiciones, concentradas los días 25 y 26 de abril. Los tres primeros cerriles están programados para el sábado, dos por la tarde, de la ganadería Domínguez Camacho y un embolado de Rosario Pérez Tavernero; y dos el domingo, uno por la tarde, de Virgen María y un embolado de El Cotillo. El primero y el último estarán patrocinados por la organización y el resto por varias peñas.

De la sección musical, aparte del musical con el que cerrarán la programación, tienen previstos varios conciertos repartidos entre los dos escenarios, entre los que Darós destaca el homenaje a Víctor Nebot, el DJ vallero «que ha triunfado en Ibiza, que ha sido el DJ privado del futbolista brasileño Ronaldo y que ha tenido fama internacional». También habrá un concierto especial del Ateneu Musical Schola Cantorum en el que se anuncia «un repertorio que sorprenderá al público, porque no es lo que suele tocar una banda».

Habrá empedrao y paella populares, horchata y fartons, una tortilla gigante y una cena solidaria, porque la mesa y el mantel no pueden faltar en cualquier festejo vallero que se precie.

Y sobre cuándo volverán a repetir la experiencia, si cada cinco años o cada diez, Alfonso Darós deja el interrogante abierto. De momento van a centrarse en el presente, porque el futuro está por venir, y parece que el debate está en decidir si para que algo sea realmente extraordinario, son suficientes diez años o hay que acortar la espera.