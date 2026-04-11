Vila-real hace historia y reúne a 56 ‘cracks’ de juegos de lucha virtual

Vila-real se ha estrenado este sábado como sede de una competición oficial de videojuegos de lucha, un hito tanto para el municipio como para la provincia de Castellón, donde hasta ahora solo se habían desarrollado encuentros de carácter local y no puntuables para el circuito internacional.

El Versus Royal 2026, impulsado por Daniel Segarra junto a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vila-real, ha convertido el Teatre Tagoba en el epicentro de una jornada que ha reunido a algunos de los mejores especialistas de este tipo de juegos. En total, se inscribieron 56 personas, procedentes de distintos puntos del país, especialmente de la Comunitat Valenciana, Barcelona e, incluso, de Canarias. El nivel de la competición ha sido alto, con cracks experimentados en la escena emergente en torno a 2XKO, el nuevo juego de lucha por equipos 2 contra 2 ambientado en el universo de League of Legends y Arcane. De hecho, uno de los jugadores desplazados desde Barcelona competirá la próxima semana en un torneo de estas características en Japón.

Fotogalería I Los 'cracks' de España de los videojuegos de lucha virtual se cita en un torneo en Vila-real / Toni Losas

Durante la mañana se han disputado los diferentes combates iniciales, de los que han salido los grupos de ocho jugadores que se han enfrentado durante la tarde para decidir los ganadores de las distintas modalidades del certamen.

Destino a Niza

Uno de los grandes atractivos del campeonato ha sido su recompensa final. Los vencedores se llevan como premio un viaje a la ciudad francesa de Niza para participar en el EVO, considerado el torneo más importante de Europa en del ámbito de los videojuegos de lucha. Un aliciente que sitúa a la cita de Vila-real en una dimensión superior y refuerza su relevancia dentro del panorama nacional, al servir de acceso a una de las grandes citas del calendario europeo.

En declaraciones a Mediterráneo, Segarra ha valorado «muy positivamente la respuesta recibida desde diferentes puntos de España», aunque ha reconocido que durante la jornada se han producido «algunos problemas técnicos habituales en este tipo de encuentros».

Con todo, ha lamentado la escasa presencia de participantes de Vila-real y de otros municipios cercanos, pese a que, según destaca, «los hay y muy buenos». En este sentido, muestra su confianza en que en próximas ediciones se animen a participar más jugadores del entorno. Y es que, con esa idea, la organización ya trabaja para que el torneo pueda tener periodicidad anual y seguir creciendo desde Vila-real como una referencia para los eSports y los videojuegos de lucha en la provincia de Castellón.