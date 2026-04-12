Castelló se prepara para una intensa Feria de Abril

Castelló se suma al ambiente festivo de la Feria de Abril con una ambiciosa programación que se desarrollará del 24 al 26 de abril en el entorno del Moll de Costa, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de tres días repletos de música, tradición y ocio para todas las edades. El evento, enmarcado dentro de una propuesta de carácter turística y cultural impulsada en el Grau –organizado por Mar Flamenc, de la mano de PortCastelló y Turismo Castellón del Ayuntamiento de Castellón, así como la colaboración especial de Moll de Costa Events– transformará espacios como el Edificio Moruno, la Sala Grao, El Faro y la sala Moll de Costa Events en un punto de encuentro para los amantes del flamenco y la cultura andaluza.

La inauguración, prevista para el viernes 24, arrancará con el encendido de luces y la apertura oficial del recinto, acompañada de una exposición de trajes flamencos en la que se podrá conocer sus diferentes estilos y la historia que les caracteriza. Además, la noche se vestirá de gala con un desfile de moda bajo las luces del Moruno, de la mano de tienda Las Tres Rosas que darán su entrada magistral en carruaje de caballos. La jornada incluirá también propuestas musicales como un tributo a Andy & Lucas, además del espectáculo de baile flamenco de tablao con la bailaora Aida Lara y su cuadro, al que se podrá acceder con cena especial o solo show, así como sesiones continuas de sevillanas y rumbas que animarán la noche en el paseo del Moll de Costa.

Video de Mar Flamenc en el Grau.

El sábado 25 concentrará gran parte de la actividad con una programación que comenzará por la mañana. Entre las propuestas destacan clases de sevillanas, actividades como flamenco power yoga para cargar de energía el cuerpo, un mercadillo de moda flamenca con mucho gusto donde se podrán comprar desde trajes, ropa de ensayo, complementos, ropa de ocasión y segunda vida, toreras aflamencadas, mantoncillos y mucho más. Las tiendas que estarán presentes son De Arte complementos y Las Tres Rosas, entre otras.

A lo largo del día se sucederán conciertos y actuaciones en directo, con nombres como Jairo de Remache, Carlos de Jacoba y Potito, además de un tributo a Gipsy Kings y sesiones DJ que prolongarán el ambiente festivo hasta la madrugada.

Programación oficial. / Mediterráneo

El broche final

El domingo 26 la programación dará paso a una jornada más familiar, con actividades infantiles, clases participativas y propuestas abiertas al público. La clausura llegará con un espectáculo de baile flamenco de la artista internacional castellonense Lidón Patiño y un elenco de primer nivel, poniendo el broche final a un fin de semana marcado por el ambiente de feria.

Durante los tres días, la zona contará también con oferta gastronómica con temática andaluza en Moll de Costa Events. De hecho, la sala del Grau de Castelló se convertirá en tablao flamenco y ofrecerá menú especial con espectáculo incluido de las bailaoras tanto el viernes noche como el domingo a mediodía.

Cartel oficial de la I Feria de Abril en el Grau de Castelló. / Mediterráneo

El festival ofrecerá animación continua y experiencias pensadas para todos los públicos, consolidando esta cita como uno de los grandes atractivos culturales y de ocio de la primavera en Castelló. Cabe destacar, que aquellos que vayan vestidos de feria podrán disfrutar de un paseo en carruaje gratuito y un rebujito gratis en los horarios establecidos en la programación. Todas las actuaciones y actividades son gratuitas y accesibles a todos los públicos, excepto los espectáculos de tablao y el concierto de Potito cantaor, de los que se podrán adquirir las entradas en plataformas digitales o en la puerta el mismo día del evento.