Onda Flamenca 2026: La Cabra Mecánica y Fran Rivera encabezan el cartel de un festival gratuito y popular

Onda volverá a sonar a compás, a rumba y a celebración compartida. El Ayuntamiento ha presentado este 14 de abril la programación oficial de la quinta edición del festival Onda Flamenca 2026, una cita ya consolidada en el calendario cultural que reunirá conciertos, actividades y gastronomía del 15 al 17 de mayo.

El cartel, encabezado por La Cabra Mecánica y con la participación especial de Fran Rivera, refuerza la apuesta del municipio por una propuesta popular, gratuita y abierta a todos los públicos.

Un formato más íntimo en el corazón de Onda

Toda la programación se concentrará en el Raval de San José, que se convertirá durante tres días en el epicentro del flamenco y la rumba. El concejal de Cultura, Daniel Álvaro, ha explicado durante la presentación que «este año hemos apostado por dar un paso más y ofrecer un formato más íntimo, concentrando toda la programación en un espacio único como el Raval de San José».

La intención es clara: potenciar la experiencia del público y dinamizar la hostelería local, favoreciendo un ambiente cercano donde vecinos y visitantes compartan música, gastronomía y convivencia.

Programación de Onda Flamenca 2026

El festival arrancará el viernes 15 de mayo a las 19.00 horas con la actuación de De Calle, seguida a las 20.00 de un Tributo a Camela, uno de los momentos más esperados por el público.

El sábado 16 concentrará los platos fuertes del cartel, con una jornada que comenzará al mediodía con Los Makis (12.30 h) y continuará con Desde Dentro (17.00 h) y Efraín (18.30 h).

A las 20.00 horas llegará uno de los grandes reclamos del festival: el concierto de La Cabra Mecánica, que dará paso a DJ Flamenco para cerrar la noche.

El extorero Fran Rivera será uno de los grandes atractivos de la presente edición del festival Onda Flamenca. / MEDITERRÁNEO

El domingo 17 apostará por un ambiente más familiar, con un taller infantil de flamenco (11.00 h) y actuaciones de De Jaleo (12.30 h) e Isra Maldonado (17.00 h).

El broche final lo pondrá Una y nos vamos (18.30 h), con la participación especial del extorero Fran Rivera a la guitarra, en una actuación que añade un componente singular al cierre del festival.

Un festival consolidado en la agenda cultural

Onda Flamenca se ha consolidado como uno de los eventos culturales más destacados de la provincia, gracias a una trayectoria que ha reunido a artistas de primer nivel.

En ediciones anteriores han pasado por el escenario nombres como Pastora Soler, Manzanita o Falete, mientras que el cartel de 2023 destacó por reunir a Antonio Carmona, Los Chichos, Camela, La Húngara y Los Makis.

El nivel artístico se mantuvo en 2024 con Canelita y Azúcar Moreno, y en 2025 con Los Yakis y Tijeritas, confirmando la evolución de un festival que ha crecido sin perder su esencia popular y accesible.

Cultura, turismo y economía local

Más allá de la música, el festival busca dinamizar la economía y proyectar la imagen de Onda como destino cultural, combinando conciertos al aire libre, actividades para todos los públicos y promoción de la gastronomía local.

Con entrada gratuita y una programación continua, Onda Flamenca 2026 se presenta como una oportunidad para disfrutar de un fin de semana completo donde la cultura sale a la calle y se convierte en experiencia compartida.