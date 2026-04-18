La Orquesta Panorama, una de las más grandes de España, volverá a actuar en la Fira d'Onda

Onda ya ha desvelado uno de los platos fuertes de la programación de la Fira 2026 con el regreso de la Orquesta Panorama, que actuará la noche del martes 20 de octubre en la plaza Miralpeix. Se trata de una de las citas más esperadas del calendario festivo y de un concierto llamado a convertirse de nuevo en uno de los grandes focos de atracción de las fiestas.

Tras el éxito cosechado en la edición de 2024, cuando miles de personas disfrutaron del espectáculo pese a la lluvia, la formación gallega regresará a Onda con su nueva gira, Time Tour 2026, una propuesta renovada que combina música en directo, coreografías, efectos visuales y un importante despliegue técnico con pantallas audiovisuales. La actuación será, además, de acceso libre y gratuito.

El concejal de Fiestas, Sergio Puig, ha destacado la apuesta municipal por traer a Onda agrupaciones de gran calidad y ha subrayado que el objetivo pasa por ofrecer a ondenses y visitantes espectáculos de primer nivel durante la Fira.

La Fira d’Onda, distinguida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, refuerza así su atractivo con propuestas de gran formato. Cada año, miles de visitantes se acercan al municipio para disfrutar de una programación diversa con actos culturales, taurinos, musicales y gastronómicos, un cartel que en 2026 volverá a contar con uno de los nombres más potentes del circuito festivo.

Más nombres para el cartel musical

Con más de tres décadas de trayectoria, la Orquesta Panorama se ha consolidado como una de las formaciones más influyentes del panorama musical español. Su capacidad para llenar plazas y recintos en cada actuación, junto a una puesta en escena que evoluciona año tras año, la sitúa como uno de los grandes referentes de las verbenas y festivales en España.

El Ayuntamiento ya había anunciado además otro de los grandes nombres de la programación musical de la Fira 2026. El grupo barcelonés La Pegatina será el encargado de abrir los conciertos el sábado 17 de octubre con un directo en el Recinto Multiusos, en el que será además su único concierto en la provincia de Castellón dentro de su nueva gira internacional.

La actuación de La Pegatina también será gratuita, con entrada libre hasta completar aforo, y arrancará a las 23.00 horas. Con más de 20 años de trayectoria y una sólida proyección internacional, la banda se ha convertido en sinónimo de energía, ritmo y conexión con el público.

Con la confirmación de Panorama y La Pegatina, el Ayuntamiento da un paso más en su apuesta por ofrecer eventos que dinamicen la ciudad, atraigan visitantes y consoliden a Onda como uno de los destinos festivos más destacados de la provincia.