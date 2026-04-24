Peñíscola Remember Festival celebrará su 5º aniversario con un cartel espectacular

El próximo 6 de junio, el Puerto de Peñíscola volverá a convertirse en uno de los epicentros musicales del verano, con la celebración del Peñíscola Remember Festival 2026, una edición muy especial que conmemorará su 5º aniversario y que llega con un cartel de gran impacto, artistas internacionales, dj's históricos y una propuesta todavía más ambiciosa para el público remember.

El festival se ha consolidado como una de las grandes citas de la música remember en la Comunitat Valenciana y, en esta edición, da un paso más con una producción pensada para emocionar, sorprender y reunir a miles de personas en una jornada que promete ser inolvidable.

Cartel de lujo

Uno de los grandes nombres de esta edición será Alice DJ, referencia absoluta del sonido dance internacional y protagonista de una noche en la que también brillará el bloque de Originals Live / Artistas, formado por nombres que marcaron a toda una generación: Anita Doth (ex 2 Unlimited), Evi Goffin (ex Lasgo), Kelly O (ex Cappella) y Tania Evans (ex Culture Beat). Junto a ellas, también formarán parte del cartel GEM, Imperio, John Wesley, New Limit, Noe, Scanner y Then Jerico.

A todo ello se sumará una potente alineación de dj's con nombres muy vinculados a la historia del remember y a la cultura de club de varias generaciones. El público podrá disfrutar de DJ Neil, Jorge Killer, Josvi, Miguel Serna, Paco Moliner, Pepo WB, Raúl Antón Music Show, Tonet Marzá, Vicente Añó y Xavi Carrión, en una edición presentada además por Evangelos Vega y Raúl Antón, dos rostros muy queridos por el público que aportarán ritmo, cercanía y espectáculo al festival.

Escenario 2 Retrospective

Como gran refuerzo, el festival contará también con el Escenario 2 Retrospective, una apuesta pensada para quienes viven con especial intensidad los himnos y sesiones que definieron las pistas de baile de finales de los 90 y toda la década del 2000.

Este segundo espacio estará concebido como una auténtica experiencia 100% de dj's, sin interrupción, con una programación continua para que la música no se detenga en ningún momento. Será un escenario destinado al disfrute puro del público retrospective, con sesiones enlazadas, energía constante y una selección musical centrada en esa etapa que sigue siendo referencia para miles de aficionados.

La incorporación de este formato refuerza el carácter del Peñíscola Remember Festival como un evento que no solo mira al pasado con cariño, sino que sabe convertir esa memoria musical en una vivencia actual, vibrante y compartida.

Una edición para celebrar a lo grande

Con este 5º aniversario, el festival quiere reafirmarse como una marca de referencia dentro del circuito remember nacional, combinando artistas en directo, dj's emblemáticos, espectáculo, producción y una localización privilegiada como el Puerto de Peñíscola.

La organización espera una gran respuesta del público en una edición concebida para celebrar cinco años de crecimiento, fidelidad y pasión por una música que sigue más viva que nunca.

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Las entradas ya están disponibles en la web oficial del festival: peniscolaremember.com.