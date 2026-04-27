Un ‘amateur premium’ se bate en un duelo de paellas en València para defender la de Castelló

València ha sido testigo este pasado domingo de un duelo culinario que traspasó los fogones para convertirse en una cuestión de identidad regional. En el marco del TastArròs 2026, la gran fiesta de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, el castellonense Jorge Avinent (popularmente conocido en redes como Chef que bo) se subió al atril para demostrar que la paella de Castellón tiene argumentos de sobra para ganar concursos en la capital de la Comunitat.

Avinent no acudió solo con sus utensilios; lo hizo con su camiseta del CD Castellón y la firme convicción de que el secreto está en el producto local. «Ha sido emocionante. Nos han tratado como a expertos, aunque yo no me dedique a ello profesionalmente», confiesa este "amateur premium" que, a pesar de no dedicarse a la hostelería, compite con la maestría de un veterano.

Su propuesta

Para Avinent, la esencia de nuestra paella es innegociable: la costilla de cerdo, el sofrito potente hecho desde cero en la misma paella, reduciendo litros de caldo para concentrar sabor, y la presencia de la alcachofa, el tirabeque y el "ajito trinchadito". «Me sentía dando una masterclass ahí subido al escenario», cuenta el cocinero, quien además asegura que el secreto para el punto perfecto de la paella es «el sofrito y la cocción».

A pesar de que el veredicto oficial se decantó por València, el hombre se declara ganador por el esfuerzo y la dedicación que ha tenido en el concurso. Aunque esta vez no haya podido ser, asegura con orgullo que ha ganado varios concursos anteriormente como el de las fiestas de la Magdalena.

Próxima parada: Betxí

La pasión de Avinent no descansa. Tras este "show" en Valencia donde impartió casi una masterclass frente al micrófono, ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo: el Betxí Arròs Fest (BAF) que se celebrará el próximo viernes 1 de mayo. Allí, el cocinero volverá a encender los fogones para seguir promocionando la gastronomía castellonense.