Almassora se vuelca con el LaraFest: música, actividades y solidaridad por una buena causa

El Ayuntamiento de Almassora colabora en la celebración de LaraFest 2.6, una jornada festiva y solidaria que tendrá lugar este próximo sábado, 2 de mayo, en El Raval, desde las 10.30 hasta las 23.00 horas, con una completa programación musical, actividades infantiles y propuestas gastronómicas. El evento se celebrará a beneficio de la Fundación Lara de los Rosales.

El festival contará con actuaciones y sesiones durante todo el día. La programación arrancará a las 11:00 horas con Splai Teatre, continuará a las 12:30 horas con Trobadorets y seguirá a las 13:30 horas con DJ Mata & DJ Ramone. Por la tarde, será el turno de Cote_Beat a las 16.00, La Pop.era a las 18.30 y Rocket DJ a las 20.30.

Presentación de la jornada solidaria. / Mediterráneo

Además de la oferta musical y escénica, LaraFest 2.6 incluirá actividades infantiles, un mercadillo solidario, sorteos y servicio de foodtruck, convirtiendo la jornada en una propuesta lúdica y participativa para todas las edades.

Todos los fondos recaudados irán destinados a la pequeña Lara de los Rosales, quien sufrió un ictus con solo dos años y presenta una discapacidad del 70%, con el objetivo de ayudar a su bienestar y necesidades futuras.

El concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, quien se ha reunido con los padres de Lara para ultimar el evento, ha destacado el valor social de esta cita, en la que colaboran numerosas entidades y empresas. “Invitamos a todos los almassorins a participar en una jornada pensada para disfrutar en familia y apoyar una causa solidaria”, ha señalado el edil.