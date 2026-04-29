Avance del programa de fiestas de Santa Quitèria en Almassora: los actos confirmados

Almassora inicia la cuenta atrás para sus fiestas de Santa Quitèria, que vivirán sus actos centrales del 15 al 24 de mayo con una programación marcada por la tradición, la música, los actos taurinos, las propuestas para todos los públicos y citas emblemáticas como la romería, el Esclat de Festa o el día grande de les Calderes.

📅 Viernes 8 de mayo

🕙 22.00 horas

Presentación oficial de la reina de las fiestas 2026, Martina Caparrós Mezquita, y de sus damas: Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero. El acto contará como mantenedor con el director del audiovisual Sergi González.

📅 Sábado 9 de mayo

🕔 17.00 horas

Cabalgata del Pregón, que recorrerá el itinerario habitual por la avenida José Ortiz y las calles San Luis, Santa Quitèria, San Marcos, San Ramón y Trinidad.

📅 Domingo 10 de mayo

🕣 08.30 horas

Tras el volto de campanas, reunión de romeros y vehículos engalanados en la plaza de la iglesia de la Natividad. Durante el recorrido y en los puntos habituales se repartirán cintas y pañuelos a los romeros. La recaudación se donará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Almassora.

🕘 09.00 horas

Inicio de la romería a la ermita de Santa Quitèria, presidida por el párroco de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, Juan Ángel Tapiador Navas, acompañado por la corte de honor de la Mare de Déu del Roser y Santa Quitèria, la reina y su corte de honor, el clero y las autoridades municipales, con la alcaldesa, María Tormo, al frente.

🍷 Durante la romería

En las inmediaciones de la ermita se ofrecerá a los romeros rotllet y copeta. Además, todos los vehículos engalanados recibirán un distintivo de la romería y habrá actividades infantiles.

🕛 12.00 horas

Misa en la ermita.

🕑 14.00 horas

Paella monumental, patrocinada por CaixAlmassora.

🕕 18.00 horas

Regreso de la romería, acompañando a la patrona hasta la iglesia de San José.

➡️ A continuación

Procesión de traslado hasta la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario, por las calles Santa Quitèria y Virgen del Rosario. A su paso, se encenderán las tradicionales hogueras.

📅 Viernes 15 de mayo

🕡 18.30 horas

Inauguración de la exposición Enrique Agut, color d’una vida, en el Espai Mercat.

🕖 19.00 horas

Apertura al público de la muestra Recordar para no olvidar, en el salón de Els Llauradors de CaixAlmassora.

🕢 19.30 horas

Inauguración de la exposición La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo, del pintor mexicano afincado en Castellón Jerónimo Uribe.

🕗 20.00 horas

Apertura del Mesón del Vino.

🕛 00.00 horas

Esclat de Festa en la plaza Mayor.

🕒 03.00 horas

Inauguración del recinto de fiestas.

📅 Sábado 16 de mayo

🐂 12.00 horas

Inicio del cartel taurino con el encierro de seis toros cerriles de Carmen Valiente, seguido de la exhibición del primer bou del poble.

🐄 Al mediodía

Se celebrarán entradas de vacas.

🐂18.00 horas

Exhibición de dos toros de Carmen Valiente.

🐃 Después de los bous de la tarde

Se celebrará la trashumancia urbana de ganado mestizo por la calle San Vicente, patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA).

📅 Domingo 17 de mayo

🐂 18.00 horas

Exhibición de dos toros de Carmen Valiente.

📅 Lunes 18 de mayo

🐂 18.00 horas

Exhibición de un toro de Carmen Valiente y un ejemplar de San Martín.

📅Martes 19 de mayo

🐂 18.00 horas

Exhibición de un toro de Monteviejo y un ejemplar de Carmen Valiente.

📅 Miércoles 20 de mayo

🐂 18.00 horas

Exhibición de un toro de Sergio Centelles y un ejemplar de Arcadio Albarrán.

🕖 19.00 horas

Dia del Major en la plaza Pere Cornell, con reparto de merienda para las personas inscritas previamente y espectáculo de copla a cargo de Arantxa Pons y Mariló.

📅Jueves 21 de mayo

🐂 17.00 horas

Exhibición de un toro de Los Ronceles y un ejemplar de El Pilar.

📅 Viernes 22 de mayo · Festividad de Santa Quitèria

🙏 Sin hora confirmada

La jornada grande de las fiestas incluirá la misa solemne.

🎆 Sin hora confirmada

También se disparará una mascletà.

🥘 Sin hora confirmada

Tendrá lugar el tradicional reparto de arroz de Les Calderes, fiesta declarada de Interés Turístico Autonómico.

🏅 Sin hora confirmada

Se entregará la Caldera de Honor 2026 a la empresa Two7Tiles, en reconocimiento a su trayectoria empresarial e innovadora dentro del sector cerámico.

🎗️ Sin hora confirmada

También se hará entrega de la recaudación obtenida con la venta de pañuelos y cintas a la Asociación Española Contra el Cáncer de Almassora.

🕖 19.00 horas

Se celebrará la solemne procesión por el itinerario de costumbre.

🌙 Por la noche

Tendrá lugar la cena de pa i porta en el parking de la piscina municipal, con gran orquesta espectáculo y actividades infantiles.

📅 Sábado 23 de mayo

🐂 18.00 horas

Exhibición de un toro de El Torero y un ejemplar de Las Monjas.

📅 Domingo 24 de mayo

🕚 A partir de las 11.00 horas

Se celebrará el Dia del Xiquet en el párking de la piscina municipal, con multitud de juegos y actividades acuáticas.

📅 Domingo 7 de junio

🔁 Sin hora confirmada

Tendrá lugar la Tornà de Santa Quitèria.