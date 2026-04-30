Avance del programa de fiestas de Sant Pasqual de Vila-real: los actos confirmados

Vila-real ya respira los aires de sus primeras fiestas patronales del año, las de Sant Pasqual, que se desarrollan del 15 al 24 de mayo, si bien algunos días antes ya se desarrollan actos previos al arranque oficial de las celebraciones. A lo largo de 10 días se suceden decenas de actos de todo tipo, desde los más institucionales y religiosos hasta los de carácter lúdico, musical o los vinculados al tradicional bou de carrer. Aquí puedes consultar, uno a uno, todos los eventos festivos para Sant Pasqual 2026:

📅 Martes, 12 de mayo

12.00 h En el Gran Casino, presentación del programa de fiestas.

📅 Miércoles, 13 de mayo

10.00 h En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, en horario de mañana y tarde.

10.00 h Montaje de cadafals.

📅 Jueves, 14 de mayo

10.00 h En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas.

18.00 h Apertura de exposiciones en distintos emplazamientos y recintos de la ciudad.

📅 Viernes, 15 de mayo

13.00 h Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y disparo de cohetes.

13.15 h Inauguración de la zona de food trucks en el jardín de Jaume I.

14.30 h Inauguración del Recinte de la Marxa en la avenida Europa.

17.45 h En la plaza Major, Crida a la Festa, con la lectura del pregón a cargo de Gloria Mata.

18.00 h En la plaza Major, III edición de La Crida Fest, con las actuaciones de Da Soul, José de Rico y Héctor Rubio.

📅 Sábado, 16 de mayo

11.00 h Encierro de vacas y toros. Después, suelta de vaquillas por la zona de cadafals.

18.30 h Ofrenda floral a Sant Pasqual.

18.30 h Bou per la vila.

23.00 h En la plaza Major, Rock per la Llengua, con las actuaciones de Esther, Apologia y Auxili.

23.30 h Bou embolat.

📅 Domingo, 17 de mayo

11.00 h Santa misa pontifical en la basílica de Sant Pasqual.

18.30 h Procesión en honor a Sant Pasqual, con el siguiente itinerario: plaza Sant Pasqual, Mare de Déu de Gràcia, Bayarri, Sant Roc, Sant Antoni, Cervantes, plaza Major, plaza Vila, Major Sant Jaume, Sant Pasqual y plaza Sant Pasqual. A continuación, misa.

22.30 h Cabalgata de fiestas, esta vez nocturna, con salida desde la avenida Pius XII y recorrido por La Murà y Francesc Tàrrega.

00.30 h En el parque de la Mayorazga, fiesta con la orquesta Panorama.

📅 Lunes, 18 de mayo

12.30 h Entrada y suelta de vaquillas.

17.00 h Transhumancia infantil por la calle Salvador, desde el cruce con la calle Betxí hasta la zona de cadafals.

18.00 h En la plaza Major, elaboración de allioli antes de la Xulla.

20.00 h Animación de la Nit de la Xulla, con charangas que recorrerán las calles y acompañarán a peñas y vecinos.

21.30 h Xulla tradicional por las calles de la ciudad.

📅 Martes, 19 de mayo

18.00 h Bou per la vila.

21.00 h En la plaza del Estadio de la Cerámica, macrocena de vecinos y vecinas de Vila-real.

23.00 h Bou embolat.

📅 Miércoles, 20 de mayo

12.30 h Entrada y suelta de vaquillas en la zona de cadafals.

20.30 h En el Recinto de la Marcha, concurso de empedraos para peñas.

23.30 h Exhibición de emboladores.

📅 Jueves, 21 de mayo

18.00 h Bou per la vila.

21.30 h En la plaza Major, Vila-real Talent, con el mentalista Toni Pons como invitado.

23.00 h Bou embolat.

Cartel con los conciertos y eventos musicales programados para las fiestas patronales de Sant Pasqual. / Mediterráneo

📅 Viernes, 22 de mayo

12.30 h Entrada y suelta de vaquillas.

18.00 h Prueba de vaquillas en la zona de cadafals.

18.30 h Beerrock Fest, en el párking de la esquina de las calles Jaume Roig y Pintor Gumbau.

20.30 h Bou embolat, con un ejemplar de la ganadería de Cebada Gago.

📅 Sábado, 23 de mayo

11.00 h Entrada y suelta de vaquillas en la zona de cadafals.

12.30 h Concurso de paellas para peñas.

18.00 h Bou per la vila.

23.00 h Bou embolat.

00.00 h En la plaza Major, concierto de Marta Sánchez.

📅 Domingo, 24 de mayo

08.00 h Desmontaje de cadafals.

21.00 h En la plaza Major, actuación de David Civera.

21.45 h Traca final de fiestas.

22.30 h En el parque de Alaplana —calle Sant Manuel y Pascual Font de Mora—, castillo final de fiestas.