Onda reivindica la diversidad con una programación especial por el Orgullo LGTBI+: todos los actos

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la programación especial con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, así como del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una agenda de actividades bajo el lema ‘Onda tan diversa como tú’ que apuesta por la sensibilización, la convivencia y la visibilización de la diversidad a través de la cultura, la educación y la participación ciudadana.

La concejala de Igualdad, Marta Villanueva, ha destacado que esta programación “nace con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más inclusiva, donde todas las personas se sientan representadas, respetadas y libres para vivir como son”. En este sentido, ha subrayado: “La defensa de la igualdad forma parte del compromiso diario de este Ayuntamiento con una sociedad más justa y abierta”.

La campaña se desarrollará entre los meses de mayo y junio con propuestas dirigidas a diferentes públicos, desde actividades familiares y educativas hasta actos institucionales y eventos culturales que invitan a la reflexión y a la celebración de la diversidad.

Programación completa. / Mediterráneo

Programación

La programación arrancará el sábado 9 de mayo con la formación para familias ‘Educar en diversidad sexual y de género’, acompañada de un cuentacuentos simultáneo basado en la obra La Peluca de Luca, a cargo de La Naturadora. La actividad tendrá lugar de 10.00 a 12.30 horas en el Aula Natura, en la Pinada del Ermitorio del Santísimo Salvador, y busca ofrecer herramientas a las familias para abordar la diversidad desde el respeto y la naturalidad desde edades tempranas. Las personas interesadas pueden apuntarse de manera gratuita en el siguiente enlace: forms.gle/243E9zAF6ZTysARy6

En este sentido, Villanueva ha señalado: “Educar en igualdad desde la infancia es fundamental para prevenir la discriminación y construir una convivencia basada en el respeto mutuo”.

El viernes 15 de mayo, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se celebrará a las 12.00 horas en El Pla el acto institucional de sensibilización y reivindicación, reafirmando el compromiso de Onda con la defensa de los derechos y libertades de todas las personas.

Ese mismo día, a las 19.00 horas en el Teatro Mónaco, tendrá lugar el monólogo ‘Género y figura’ de Vidda Priego, una propuesta cultural que aborda desde el humor y la reflexión cuestiones vinculadas a la identidad y la diversidad. Las entradas estarán disponibles, a partir de mañana jueves, a las 12.00 horas, a través de entrades.onda.es.

Ya en junio, el sábado 20 se llevará a cabo la celebración del Orgullo en la Font de Dins, a partir de las 19.00 horas, con una jornada festiva que incluirá teatro de improvisación, punto arcoiris, juegos para conseguir regalos y el concierto de Hugo Marlo, y que servirá como punto de encuentro para celebrar la diversidad desde la convivencia y el respeto.

La programación culminará el viernes 26 con la celebración de un nuevo acto institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI+ en El Pla, a las 12.00 horas, como muestra del respaldo institucional a una sociedad libre de discriminación y prejuicios.