La Trobà crece en Orpesa con 222 casetas y más recorrido por el casco antiguo

Orpesa se prepara para viajar al pasado y volver a llenar sus calles de vida con la celebración de una de sus citas más esperadas. La Trobà regresa de jueves a domingo convertida en un gran escaparate de tradición, cultura y artesanía que transformará el casco antiguo en un auténtico museo al aire libre.

Durante cuatro días, el centro histórico se convertirá en un escenario único donde oficios antiguos, costumbres y productos artesanales convivirán con recreaciones y espectáculos que cada año atraen a miles de visitantes. La feria, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, amplía además su recorrido con la incorporación de la plaza Mayor, hasta alcanzar un total de 222 casetas repartidas por el núcleo urbano.

Calles como Leoncio Serrano, Castelló, San Isidro, Ribera Forner, Ramón y Cajal o Doctor Clará volverán a concentrar el pulso de una feria que combina tradición, identidad local y dinamización comercial, e invita a vecinos y visitantes a sumergirse en la historia de Orpesa a través de experiencias en vivo.

Más espacio y arte local

La edición de 2026 llega con novedades destacadas. Entre ellas, la incorporación de una exposición artística en la biblioteca municipal que ofrecerá una mirada al patrimonio local a través de las obras Poble Antic d’Orpesa, de Miguel Mancheño, y Gent dels Masos, Herois de la Muntanya, de Raúl Segura Arín.

El evento arrancará este jueves a las 17.30 horas con el tradicional pasacalle inaugural, acompañado por música, autoridades y representantes festeros, y marcará el inicio de un fin de semana donde el ambiente de época volverá a impregnar cada rincón.

Además, el programa incluye talleres demostrativos y participativos que permitirán al público descubrir técnicas como el modelado de barro, el torno alfarero, la creación de joyas, los trabajos en cuero, la cerámica rakú o la elaboración de piruletas de chocolate, entre muchas otras propuestas.

Recreaciones y cultura popular

La Trobà volverá a destacar por su potente programación cultural, con recreaciones costumbristas, pasacalles y actuaciones procedentes de distintos puntos del país que recrean escenas de la vida tradicional y aportan diversidad al evento.

Junto a estos grupos invitados, el talento local tendrá un papel destacado con la participación de formaciones y asociaciones del municipio, como la Escola de Danses Orpesa, el grupo vocal l’Antina y la Escola de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa, reforzando el carácter identitario de una feria que se ha consolidado como una de las principales señas de identidad del municipio.

Entre los momentos más esperados, no faltará el tradicional paseo de ocas por el recinto, uno de los elementos más entrañables de la programación, así como el acto de reconocimiento a los Trobadors Il·lustres 2026, que rinde homenaje a quienes han contribuido al crecimiento de la feria.

Un plan para todo el puente

El programa combina actividad continua desde la apertura matinal hasta la noche, con cercavilas, talleres, espectáculos y propuestas para todos los públicos. También incluye citas destacadas como la paella monumental del domingo o el tardeo en la plaza Mayor, consolidando la Trobà como un plan completo para disfrutar del puente de mayo.

La vicealcaldesa y concejala de Comercio, Araceli de Moya, ha señalado que desde la Concejalía de Comercio “estamos ilusionados en la organización un año más de esta feria donde muchos artesanos y pequeños comerciantes pueden dar a conocer sus productos y servicios. Animamos a vecinos y visitantes a venir y disfrutar del puente de mayo en Oropesa”.

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, ha destacado que es un “orgullo como alcalde, poder inaugurar una feria que he visto nacer y comprobar que cada año ha ido mejorando, es importante poner en valor el trabajo artesanal y nuestras tradiciones. Quiero hacer una mención especial a la Sociedad Orpesina de Cultura (SOC), a Juan Carlos y a Marta, quienes han hecho crecer el nivel de esta Feria, junto a personas que han ayudado a lo largo de estos años”.

Con todo, la Trobà vuelve a posicionarse como una de las grandes citas del calendario festivo de la provincia, capaz de combinar tradición, dinamización comercial y ocio familiar en un mismo espacio.