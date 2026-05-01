Cabanes arranca las fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso
El momento más esperado será el sábado 2 de mayo con la romería a la Ermita de Les Santes, el baile del ‘tari-tai-ta’ y la Entrà de Maig
Cabanes se prepara para diez días de intensa actividad con las fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso en las que los vecinos y visitantes podrán disfrutar, hasta el 10 de mayo, de una agenda diseñada para todos los públicos. Los actos arrancan hoy con una marcha senderista, el concierto de la Unió Musical Santa Cecilia y un tardeo con el grupo local 4 de Copas.
Romería
Uno de los momentos más esperados llegará mañana a las 8.00 horas con la emblemática romería a la Ermita de Les Santes, en el corazón del Desert de les Palmes. La multitudinaria marcha se coronará con el baile del tari-tai-ta, la danza folclórica del pueblo y que le dará protagonismo a los festeros y festeras del 2026.
Entrà de Maig
También mañana por la noche, a las 21.00 horas, la solemnidad de la Entrà de Maig cogerá el testigo en un acto cargado de emotividad, donde se traslada la imagen de la Virgen desde el calvario hasta la iglesia parroquial en un paseo nocturno iluminado con cirios.
Toros y paellas
Los aficionados taurinos también tendrán su espacio a partir del lunes 4 de mayo. Durante toda la semana se sucederán entradas, bous als carrer y de plaza, emboladas, toros en cuerda con la peña Bou i corda d’Ontinyent y exhibiciones de toros cerriles. El programa también incluye el Día de Paelles, el sábado 9 de mayo, que este año se traslada al pabellón polideportivo, en la calle Campet.
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