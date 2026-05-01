Vinos, cerveza, 'showcookings' y 'tomata de penjar': Alcossebre celebra este fin de semana su VI Fira Gastronòmica

Alcossebre volverá a convertirse este fin de semana, de viernes a domingo, en el epicentro de la gastronomía de proximidad con la celebración de la VI Fira Gastronòmica, una cita ya consolidada que reunirá en el centro de la localidad una amplia representación de productos de calidad vinculados a Castelló Ruta de Sabor.

La feria combinará, un año más, la venta directa de productos agroalimentarios con actividades gastronómicas, catas, showcookings y actuaciones musicales. Entre las propuestas presentes habrá vinos de la IGP, cerveza, mermeladas, licores, panadería, trufa, quesos, embutidos, frutos secos, aceite de oliva y uno de los productos más característicos de Alcalà de Xivert: la tomata de penjar.

Programación de la feria. / Mediterráneo

El recinto abrirá sus puertas el viernes por la tarde, a partir de las 17.00 horas. Ese mismo día, a las 19.00 horas, la calle Vistabella acogerá la primera cata de vinos IGP, dirigida por David Buch. La jornada finalizará con la actuación musical de Five, prevista a las 20.45 horas.

La inauguración oficial de la feria, a cargo de las autoridades, tendrá lugar el sábado a las 11.00 horas. Una hora después, a las 12.00 horas, se celebrará el primer showcooking de la cita, que estará protagonizado por Dani Roig, del restaurante Coques i Brasses. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, se ha programado una cata de cerveza a cargo de Juanma Vinuesa, mientras que a las 20.45 horas será el turno del concierto en directo de Moron’s 5.

La programación continuará el domingo con un showcooking de Olas de Chocolate, a las 11.00 horas, y una cata-fest de vermuts, prevista a las 12.00 horas.

Las catas tendrán un precio de 10 euros y contarán con aforo limitado: 100 personas en el caso de las catas de vinos y vermuts, y 200 asistentes para la cata de cerveza. Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada en las oficinas municipales de Alcossebre y en el registro del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert. Además, también se reservará una cantidad para la venta directa el viernes por la tarde, en la carpa de la calle Vistabella, con un máximo de dos tíquets por persona.

La concejala de Turismo, Alejandra Roca, ha destacado que “año tras año, esta Fira despierta un gran interés y convierte el centro de Alcossebre en una gran fiesta gastronómica que pone en valor y da a conocer los productos de nuestra tierra”.