El Flamenco Fusion Gastro Festival marca el compás en Benicàssim

Benicàssim empezó a sonar este viernes a palmas, guitarras y compás con la primera jornada del Flamenco Fusión Gastro Festival, una cita que vuelve a sacar la música a la calle y convierte distintos puntos del municipio en pequeños escenarios abiertos al público. El arranque dejó ambiente desde el mediodía, actuaciones repartidas por plazas y calles, y una programación pensada para unir flamenco, hostelería y participación durante todo el puente.

La jornada comenzó con Paradita Flamenca y Cuerda Pa Rato, dos primeras actuaciones que sirvieron para abrir el festival en pleno centro y empezar a atraer público hacia los espacios vinculados a la programación. El formato volvió a mostrar su carácter más cercano, con propuestas pensadas para disfrutarse entre plazas, terrazas y recorridos a pie por el municipio.

Por la tarde, el festival ganó ritmo con varios pases casi encadenados. Al Lío llevó el compás al interior de la calle Barberà i Ceprià, mientras que Colmao animó la plaza de los Dolores. Poco después, Patxi Ojana tomó el relevo en el entorno de la calle de los Dolores y la programación continuó con Isra Maldonado, dentro de una tarde marcada por el tránsito de público entre escenarios y el ambiente en la hostelería local.

Antonio Carmona marca la gran noche del sábado

El festival continúa este sábado con una programación que arrancará por la mañana con un taller de sevillanas organizado por la Asociación Cultural La Mar de Flamenca, con inscripción previa a través del teléfono 692 300 293 o el correo lamardeflamenca@gmail.com —11.00 horas, piscina municipal—. La propuesta abrirá una jornada con sabor flamenco desde primera hora y con actividades repartidas a lo largo de todo el día.

La música vuelve después a la plaza de los Dolores con Cositas Buenas —12.30 horas, plaza de los Dolores— y, ya por la tarde, con una nueva actuación de Cuerda Pa Rato —16.00 horas, plaza de los Dolores—. El recorrido continuará con De Jaleo, que llevará el ambiente a la calle Barberà i Ceprià con una actuación patrocinada por Apouquet y El Tinglao —17.00 horas, calle Barberà i Ceprià—.

La noche del sábado concentra dos de las citas más esperadas en el escenario del paseo Pérez Bayer. Primero llegará el tributo a El Barrio (19.30 horas, paseo Pérez Bayer) con entrada gratuita, y después será el turno de Antonio Carmona —23.30 horas, paseo Pérez Bayer—, uno de los nombres más reconocibles del cartel y principal reclamo musical de esta edición.

Un domingo familiar

El domingo reservará buena parte de su programación al público familiar y a la participación. La mañana empezará con la Flamenco Kids Party, una propuesta pensada para los más pequeños —11.00 horas, plaza de la Constitución—, y continuará con una exhibición de baile infantil con la colaboración del Estudio de Danza Coppelia y la Asociación La Mar de Flamenca —12.00 horas, plaza de la Constitución—.

El mediodía tendrá una de las citas más participativas del programa con el V Encuentro de sevillanas con Los Makis —13.00 horas, plaza de los Dolores—, pensado para reunir a aficionados y público en torno al baile. Por la tarde, el festival se desplazará al paseo Alameda con Beni Cai —17.00 horas, paseo Alameda—, antes de bajar el telón con Blanca Perdiguer en el escenario del paseo Pérez Bayer —18.30 horas, paseo Pérez Bayer—, también con entrada gratuita.

El Flamenco Fusión Gastro Festival encara así sus dos últimas jornadas con una agenda amplia y práctica para disfrutar de Benicàssim a pie de calle, entre actuaciones gratuitas, propuestas hosteleras y actividades para públicos de todas las edades.