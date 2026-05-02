CERTAMEN CULTURAL
El teatre de carrer pren Vila-real amb la mirada posada en l’evolució de l’oratge
Malgrat la incertesa del temps, el FitCarrer va arrancar ahir amb espectacles d’artistes i companyies angleses, catalans i madrilenys i amb la posada en escena de ‘Babel’, l’última obra de Xarxa Teatre
Amb la mirada posada al cel i a l’evolució de l’oratge. Així van començar ahir les representacions i actuacions incloses en la programació de la 38a edició del Festival Internacional de Teatre i Arts de Carrer de Vila-real (FITCarrer).
El cantó de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, en l’encreuament entre les avingudes de la Murà i del Cedre, va ser el lloc triat en aquesta ocasió per a arrancar el certamen amb l’espectacle Out of the Deep Blue, de la companyia anglesa Autin Danse.
Una primera representació que, fins i tot, va sorprendre la directora artística del FITCarrer, Sara Recatalà, pel que fa a la «gran participació de públic, que ha acudit massivament malgrat les previsions meteorològiques i per la qual cosa estic molt contenta».
Programació del FITCarrer
🟠 Dissabte, 2 de maig
11.30 h | Plaça de la Vila
‘Gota’ — Txema Muñoz (Barcelona)
12.30 h | Zona de l’església arxiprestal
‘Invisibles’ — Pepa Cases Sansa-Teatre (Vila-real)
17.00 h | Parc del Pilar
‘Artilusio’ — Markeliñe (Amorebieta - Euskadi)
17.30 h | Parc del Botànic Calduch
‘Gota’ — Txema Muñoz (Barcelona)
18.00 h | Parc del Pilar
‘Intrusos’ — Lolo Fernández (Andalusia)
18.30 h | Parc del Botànic Calduch
‘Àcid’ — Sound de Secà (Catalunya)
19.45 h | Parc de la Maiorasga
‘Domte’ — Nacho Flores (Barcelona)
22.00 h | Parc de la Maiorasga
‘Sóc’ — Marta Sitjà (Madrid)
23.00 h | Parc de la Maiorasga
‘Wild’ — Motion House (Anglaterra)
23.45 h | Parc de la Maiorasga
‘El peor espectáculo del mundo, por el momento’ — Zanguango (Vitòria - Euskadi)
🟢 Diumenge, 3 de maig
12.30 h | Plaça Major
‘Eirenê’ — La Troupe Malabó (Betxí)
17.00 h | Plaça Major
‘Playtime’ — Kanbahiota (Madrid)
18.00 h | Plaça de la Vila
‘Inquieto’ — Joan Philippe Kikolas (Castella i Lleó)
19.00 h | Cantó de l’Auditori amb l’avinguda de la Murà
‘Caricatures’ — Projectos de Intervençao Artística (Pinhal Novo - Portugal)
20.00 h | Plaça Major
‘Tenet’ — Eunoia Kolektiva (Barcelona)
Posteriorment, el teatre de carrer es va desplaçar fins a la plaça de la Vila, on els barcelonins de Street Fools van centrar la seua intervenció en els efectes del canvi climàtic amb Banaba Flup.
De casa
I ja a la nit, després de recuperar forces amb el sopar, va ser el torn d’una companyia de casa però, alhora, reconeguda internacionalment des de fa dècades. I és que Xarxa Teatre va aconseguir, novament, que centenars de persones s’acostaren a la plaça Major per a viure i sentir les emocions que desperta el seu últim espectacle, Babel, una cita multidisciplinària de gran format en què, amb l’ús de llenguatges universals, ofereix una visió poètica, plàstica i espiritual sobre l’origen de la humanitat.
Pel que fa a la jornada d’aquest dissabte, des de l’organització confien que «l’oratge aguante i permeta complir amb la programació teatral de carrer».
