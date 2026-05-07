Los Rebeldes se pasan al modo sinfónico en Onda: el concierto que nadie esperaba en la Fira 2026

La Fira d’Onda 2026 suma una de esas citas que no suenan a concierto más, sino a noche para recordar. Los Rebeldes aterrizarán en el Teatro Mónaco el próximo 18 de octubre, a las 23.00 horas, con un espectáculo muy especial: ‘Los Rebeldes Sinfónico’, una propuesta que unirá el pulso del rock & roll con la fuerza envolvente de la Orquesta de la SAMVO.

El Ayuntamiento de Onda ha anunciado este nuevo nombre dentro de la programación musical de la Fira, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, reforzando así una agenda que combina tradición, cultura, ocio y grandes directos.

Rock, orquesta y una noche diferente en el Teatro Mónaco

La singularidad del concierto estará en el formato. ‘Los Rebeldes Sinfónico’ reinterpretará algunos de los grandes éxitos de la banda liderada por Carlos Segarra en clave orquestal, ofreciendo una nueva dimensión sonora a clásicos del rock español como Mediterráneo o Un español en Nueva York.

Carlos Segarra, de Los Rebeldes, ofrecerá en Onda un espectáculo sinfónico único. / MEDITERRÁNEO

La propuesta permitirá redescubrir el repertorio de Los Rebeldes con arreglos sinfónicos, sumando la energía del directo a la riqueza musical de una formación orquestal. Una mezcla poco habitual en este tipo de programaciones y que promete convertir el Teatro Mónaco en uno de los escenarios más especiales de la Fira.

Dani Nel·lo, el invitado que sube el nivel

El concierto contará además con la participación especial de Dani Nel·lo, saxofonista de referencia en la escena musical nacional. Su trayectoria, vinculada al rock, el rhythm & blues y el jazz, aportará un ingrediente extra a un espectáculo diseñado para sorprender tanto a seguidores históricos de Los Rebeldes como al público que busque una experiencia musical diferente.

La SAMVO, protagonista local de una producción de primer nivel

La presencia de la SAMVO Orquesta refuerza el protagonismo de las agrupaciones locales dentro de la programación festiva. El director de la Orquesta Sinfónica de la SAMVO, José Antonio Cavero García, ha destacado que es “un auténtico placer” versionar junto a “una de las bandas más míticas de la historia de la música española” temas tan reconocibles del repertorio de Los Rebeldes.

Cavero ha subrayado también que este proyecto permite poner en valor “el trabajo y la calidad” de los músicos de la SAMVO, así como la versatilidad de una orquesta capaz de afrontar producciones de gran formato.

Onda apuesta por una Fira con más diversidad musical

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha señalado que la Fira sigue ampliando su programación con propuestas que «aportan valor y diversidad», combinando el talento de las agrupaciones locales con artistas consolidados del panorama musical.

«La Fira es uno de los grandes escaparates de Onda y queremos que cada concierto sea una experiencia especial para vecinos y visitantes», ha afirmado Puig.

Una Fira d’Onda 2026 con grandes nombres

El concierto de Los Rebeldes Sinfónico se suma a otros anuncios musicales ya confirmados para la Fira d’Onda 2026. El grupo La Pegatina abrirá los conciertos el sábado 17 de octubre en el Recinto Multiusos, en el que será su único concierto en la provincia. Además, la Orquesta Panorama regresará a Onda el martes 20 de octubre en la plaza Miralpeix, con uno de los espectáculos más multitudinarios de la programación.

La información sobre venta de entradas, horarios y canales de acceso para el concierto de Los Rebeldes se dará a conocer en los próximos meses a través de las redes sociales oficiales de la SAMVO y del Ayuntamiento de Onda.