Tambores, combates, aves rapaces y magia: Segorbe vuelve al pasado con su mercado medieval

Segorbe se transformará de nuevo del 15 al 17 de mayo en un escenario digno de la Edad Media con la celebración de la 13ªedición del mercado medieval María de Luna, una cita que llenará el casco histórico de artesanía, gastronomía, espectáculos, música, luchas, títeres, aves rapaces y mucha magia.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán pasear a los pies de la muralla y de las torres medievales para disfrutar de una experiencia pensada para todos los públicos. El viaje al Medievo arrancará el viernes 15 a las 19.30 horas, en la plaza Agia Limpia, con el desfile inaugural de todas las compañías, acompañado por el ritmo de la Tamborica.

Ubicación especial

Este año, el mercado llega con una ubicación especial. Las obras de renovación del patrimonio que se están llevando a cabo en la zona histórica han llevado a buscar un nuevo recorrido, cuidadosamente estudiado para mantener el encanto del evento y garantizar su buen desarrollo. Así, los puestos de artesanía y gastronomía se instalarán en un entorno privilegiado: a lo largo de la muralla, en el Argén, junto a las Torres de la Cárcel y del Verdugo y en la plaza de la Judería.

El resultado será una edición diferente, pero con todo el sabor de siempre. El público podrá disfrutar de pasacalles, cuentos, títeres, combates, demostraciones de oficios antiguos, concursos infantiles, exhibiciones de aves rapaces, magia itinerante y numerosas paradas que devolverán al casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural en 2002, el ambiente de la Edad Media.

Cartel de la 13ª edición del mercado medieval de Segorbe. / Mediterráneo

La organización corre a cargo de Balconet, que ha preparado una amplia variedad de puestos artesanos y una completa oferta gastronómica para que nadie se quede sin probar, curiosear o llevarse un recuerdo de esta cita tan especial.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, ha destacado que esta edición permitirá disfrutar del mercado desde una perspectiva distinta: “Las obras de patrimonio continúan para ofrecer a Segorbe una panorámica renovada. Por eso, este año hemos buscado una alternativa que dará una versión diferente de nuestro mercado medieval. Tenemos un entorno inmejorable y estamos seguros de que será una gran oportunidad para pasar unos días estupendos viajando en el tiempo”.

Una edición con nuevos rincones, el mismo espíritu medieval y muchas ganas de hacer disfrutar a quienes ya conocen Segorbe y a quienes quieran descubrirla por primera vez.