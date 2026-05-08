Jorge Blass en Burriana: «La magia no está en el truco ni en el mago, sino en la mirada del espectador»

Jorge Blass llega a Burriana este 9 de mayo con un espectáculo que condensa su universo mágico en una hora y veinte minutos. Levitaciones, desapariciones, teléfonos móviles, cartas que cobran vida en manos del público y voluntarios sobre el escenario forman parte de una función que, según promete, busca que el espectador salga «transformado, con una gran sonrisa y habiendo vivido algo difícil de explicar».

El mago, reconocido internacionalmente y recientemente premiado en Hollywood como Stage Magician of the Year, defiende una magia artesanal, pero abierta a los lenguajes del presente. Una magia que, como él mismo explica, no sucede solo en las manos del ilusionista, sino en la emoción y la mirada de quienes la contemplan.

Presentas este 9 de mayo en Burriana La Magia de Jorge Blass. ¿Qué se va a encontrar el público en el Teatre Payà?

Es un show que, en una hora y veinte minutos, reúne lo mejor de mi magia. Para mí es como la esencia del trabajo que hago, mi visión de cómo es la magia en el siglo XXI.

Es un espectáculo muy interactivo desde el principio hasta el final. La gente participa desde la butaca, hago magia con teléfonos móviles que conectan a todos los espectadores en un momento dado, e incluso entregamos unas cartas para que puedan hacer magia en sus propias manos. Luego, los más atrevidos también pueden subir al escenario para participar.

Los que no quieran participar pueden estar tranquilos, porque nadie les va a molestar en la butaca. Pero sí, hay mucha interacción. Es un show que va desde magia clásica reinventada hasta magia muy tecnológica, con teléfonos móviles y una propuesta pensada para conectar con todos los espectadores.

Jorge Blass ofrecerá en directo su magia en Burriana este 9 de mayo. / MEDITERRÁNEO

Has defendido muchas veces que la magia debe evolucionar con su tiempo. Has incorporado iPads, redes sociales, drones o impresoras 3D a tus espectáculos. ¿La tecnología amplía los límites de la magia?

Desde luego. Yo creo que la tecnología acerca la magia a un público que conecta mucho más con ese tipo de juegos que con los clásicos de coger una carta, las palomas o cortar a una persona.

Hay juegos que son clásicos y que siempre van a existir. La magia, en esencia, es muy artesanal: son las manos, practicar mucho, desviar la atención… Esa es la base. Pero también es verdad que la magia se adapta a los tiempos.

Ahora usamos proyecciones audiovisuales, cámaras que pueden mostrar muy de cerca lo que está pasando o desde ángulos que nunca antes habíamos visto, y también tecnología que sorprende al espectador. Creo que sobre todo a la gente joven le conecta mucho ver que algo sucede en su teléfono o en un elemento que todos llevamos encima.

En el siglo XIX la gente usaba sombrero, y por eso el mago cogía un sombrero y hacía aparecer un conejo. Ahora los elementos han cambiado y también han cambiado los deseos del público. Nosotros nos fijamos mucho en cuáles son esos deseos para tratar de materializar algo fascinante, algo imposible.

«La magia te hace recuperar cierta inocencia que ya está perdida en los adultos»

Empezaste muy joven en la magia. Mirando atrás, ¿qué conserva Jorge Blass de aquel niño fascinado por Magia Potagia?

Creo que hay una chispa que nos atrapa a los magos. Para mí fue la primera vez que hice magia a mi hermano. Él tiene seis años más que yo; yo tendría doce y él dieciocho. De pronto conseguí que se sorprendiera de una manera increíble.

Esa sensación que se generó es lo que más me atrapó: lo que la magia provoca en el público. Cada vez que creo un nuevo juego siempre estoy pensando cómo lo recibirá el espectador, qué sensación le va a crear, qué ilusión.

Al final, yo creo que la magia no está en el truco ni en el mago. La magia está en la mirada, en lo que genera en los espectadores. Y esa mirada ilusionada es muy variada: depende de la edad, del conocimiento que tenga cada persona, de cómo lo viva cada uno.

Hay quien se asusta, quien se emociona, quien se ríe, quien incluso se enfada, porque todavía hay escépticos que no se toman bien que hagas algo de magia y no sepan cómo funciona. Pero cada vez quedan menos. Cuando empieza el show los localizo inmediatamente: hay dos o tres, muy preocupados, hablando, intentando pillar algo… y poco a poco se relajan. Cuando ven que esto va de disfrutar, es raro que un escéptico dure hasta el final del espectáculo.

En tus charlas hablas mucho de cómo la magia «hackea» el cerebro y juega con la atención y la percepción. ¿Te interesa tanto el componente psicológico como el truco en sí?

Es que yo creo que es lo más interesante de la magia. Ahora los neurocientíficos están estudiando la magia y lo que genera en la mente para explicar muchas cosas que no podían ejemplificar tan bien de otra manera.

Hay libros como El cerebro ilusionista o Los engaños de la mente, escritos por neurocientíficos que han estudiado los juegos de magia y las técnicas psicológicas que usamos.

Para mí es lo más interesante, porque la magia es pura psicología. Es cómo captar la atención, cómo hacer que recordéis cosas que no han pasado, cómo haceros olvidar otras que sí han pasado, cómo focalizar vuestra mirada donde queremos…

Todo ese juego psicológico es tan importante como la técnica, o incluso más, porque al final es lo que genera el recuerdo. Nosotros generamos, o implantamos, un recuerdo que no existe, que no es posible. Pero lo estáis viendo, parece real.

Eso es lo que más me interesa de la magia. Cuando eres adulto y crees que ya conoces las reglas del mundo, de pronto ves algo así y te desmonta. Ese momento de flipar, de abrir los ojos, es lo que más me encanta, porque te hace recuperar cierta inocencia que los adultos tenemos perdida. Y esa inocencia es muy sana recuperarla: durante un momento piensas que cualquier cosa es posible.

Acabas de convertirte en el primer ilusionista español en ganar el premio Stage Magician of the Year en Hollywood. En un momento así de reconocimiento internacional, ¿qué retos o sueños te quedan todavía por cumplir?

Muchos, porque hay un montón de shows y números de magia que quiero crear y que a veces no da tiempo, no se puede o te bloqueas. Pero sí, hay una larga lista de cosas por hacer.

Lo del premio ha sido muy fuerte, porque nunca se lo habían dado a un mago de fuera de Estados Unidos. En España somos más de magia de cerca, de cartomagia, de magia con cartas, mientras que en Estados Unidos es donde hacen los grandes shows de escena y de teatro.

Que este premio reconozca el trabajo que estamos haciendo aquí en España, creando propuestas originales que incluso llegan a sorprender a los americanos, es muy importante. Y no soy yo solo: hay un gran elenco de magos girando con sus espectáculos. Por ejemplo, Yunke, que es de la Vilavella y es como mi hermano en la magia, está girando por el mundo con sus shows. También Jandro, otro mago de Valencia.

En la Comunitat Valenciana hay mucho talento, muchos magos que crean propuestas novedosas. Este premio es un reconocimiento a todo lo que hemos heredado del maestro Tamariz y de los grandes magos que nos han inspirado, pero también a lo que estamos generando ahora: propuestas nuevas y originales que hacen avanzar el arte de la magia.

Para mí eso es lo más difícil. No es fácil repetir lo que han hecho otros, pero es mucho más difícil inventarse cosas, crear nuevas tendencias. Eso es lo que más me gusta y lo que estoy explorando.

«Lo más difícil no es repetir lo que han hecho otros, sino inventarse cosas y crear nuevas tendencias»

David Copperfield llegó a decir que elevabas el arte de la magia a otro nivel. ¿Cómo se gestiona una comparación así y qué aprendiste de tu relación con una figura tan legendaria del ilusionismo?

Me pasó una cosa muy rara. Yo admiraba mucho a Copperfield porque había visto sus especiales cuando yo empezaba en la magia. Él estaba haciendo sus giras mundiales y, de pronto, un día, hace como diez años, me llama por teléfono.

Me dijo: «Hi, I’m David Copperfield». Yo me quedé… ¿cómo puede ser? Pero efectivamente era él. Me dijo que había visto un truco que hacía en mi show y que quería comprarme los derechos para hacerlo en Las Vegas.

Entonces fui a Las Vegas, firmé un contrato y estuve enseñándole a hacer ese juego. Era marciano: yo enseñándole magia a él. Pero me sirvió mucho para conocerle, para conocer a su equipo y saber cómo trabaja.

Que el mago número uno se interesara por un juego mío y que estrecháramos una colaboración ha sido una maravilla. Después de aquello hemos seguido en contacto durante varios años y somos buenos amigos.

Para terminar, ¿qué mensaje enviarías a los espectadores que vayan a verte este sábado a Burriana?

Que es un espectáculo del que prometo que van a salir transformados, con una gran sonrisa y habiendo vivido algo difícil de explicar. Hay que venir a vivirlo en directo.

Es un show para todos los públicos, todos lo van a disfrutar, y voy a mostrar lo más emocionante de mi magia en una hora y veinte minutos. Además, es una única ocasión, así que como están desapareciendo las entradas, hay que darse prisa.