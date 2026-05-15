Programa de fiestas de Santa Quitèria en Almassora: todos los actos

Almassora inicia este viernes sus fiestas patronales de Santa Quitèria, cuyos actos centrales son del 15 al 24 de mayo con una programación marcada por la tradición, la música, los actos taurinos, las propuestas para todos los públicos y citas emblemáticas como la romería, el Esclat de Festa o el día grande de les Calderes.

🎉 Viernes 15 de mayo

17:30 h. 🎺 Gran CBA de la temporada, a ritmo de pasodoble, con la ganadería de El Saliner de Puçol y la cuadrilla de Trigueros, Gallego, Socarrades y Clausell de Casa Bosch.

📍 Teatro Naïf de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

18:00 h. 🖼️ Inauguración de la exposición ‘Natura Viva’, del autor Jaime Viciano Barcina.

📍 Espai Obert, recepción del Ayuntamiento de Almassora.

🕒 Horario: de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 h.

18:30 h. 🎨 Inauguración de la exposición ‘Enrique Agut, color d’una vida’, del autor Enrique Agut.

📍 Espai Mercat.

🕒 Horario: de 17:30 a 20:30 h. Domingos y festivos, también de 11:30 a 13:30 h.

19:00 h. 🐂 Inauguración de la exposición ‘Recordar para no olvidar’, patrocinada por la ACT Aficionades Taurines y dirigida por @joscobdebu, Ismael & Oscar M.

📍 Salón de Els Llauradors de CaixaAlmassora.

🕒 Horario: del 15 al 23 de mayo, de 19:00 a 21:00 h.

🎁 El sábado 23 de mayo, a las 12:00 h., se sortearán dos lienzos taurinos de la exposición.

19:00 h. 💃 Inauguración de la Zona Latina.

📍 Plaza de la Molineta.

19:30 h. 🖌️ Inauguración de la exposición ‘La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo’, del pintor mexicano Jerónimo Uribe, afincado en Castellón.

📍 CaixaAlmassora.

🕒 Horario: del 14 de mayo al 24 de junio, de martes a viernes, de 18:30 a 21:00 h.; sábados y domingos, de 11:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 21:00 h.

19:30 h. 💃 Tardeo flamenco a cargo de Fabián Sánchez, patrocinado por la peña Bufa la Gamba.

📍 C/ San Roque, 24.

20:00 h. 🍷 Apertura del Mesón del Vino.

📍 Plaza Pedro Cornel.

20:00 h. 🎧 Actuación musical ‘Los pubs de tu vida’, con ocho DJs que pincharon en los pubs de Almassora: DJ Agus, Javi Robles, Juanpe, DJ NUC, DJ Xatarra, DJ Mai Tai, DJ JDVS y Sergio Sempere.

📍 Mesón del Vino.

21:30 h. 🍽️ Cena de ‘pa i porta’, organizada por la ACT La Picaora y amenizada por el dúo musical Grupo Almazahara.

🤝 Colabora: Ayuntamiento de Almassora.

📍 C/ San Marcos, esquina con plaza La Picaora.

00:00 h. 🎆 ‘Esclat de Festa’ en la plaza Mayor para anunciar el inicio de las fiestas.

00:00 h. 🎧 Discomóvil Tech House a cargo de DJ Ximo, patrocinada por la peña El Demacre.

📍 C/ la Lluna.

03:00 h. 🎛️ Inauguración del Recinte Fester con discomóvil a cargo de DJ Jaime Martínez y DJ Iker Frías.

🎉 Sábado 16 de mayo

09:30 h. 🛼 VI Carrera autonómica de patinaje de velocidad.

🏁 Organiza: Santa Quiteria Club Patín.

📍 Pista de patinaje, junto a la piscina municipal.

🕒 Horario: de 09:30 a 14:00 h.

11:00 h. 🏺 Arqueologia en família al Torrelló del Boverot, con visitas guiadas y talleres didácticos para toda la familia.

🕒 Visitas al yacimiento a las 11:00 h. y a las 12:00 h.

11:00 h. 🎺 Concentración de las peñas Sant Roc y El K-nut en la calle de la Trinidad.

➡️ A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

12:00 h. 🐂 Encierro de seis toros cerriles de la ganadería de Carmen Valiente, patrocinado por el Ayuntamiento de Almassora y las peñas Sant Roc, El K-nut, Gent del Bou, Joventut Taurina, ACT La Picaora, El Jaleo y El Bureo.

12:15 h. 🎧 Actuación musical a cargo de Tonet Marzá, DJ remember, patrocinada por la peña El Caragol.

📍 C/ San Roque, s/n, junto a la peña El Caragol.

13:00 h. 🐃 Exhibición de un toro cerril del encierro, patrocinado por el Ayuntamiento de Almassora, por las calles de la Vila con salida desde la plaza Mayor.

17:00 h. 👑 Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

18:00 h. 🐂 ‘Bous per la Vila’ del Ayuntamiento de Almassora y de las peñas Sant Roc y El K-Nut, ambos con salida desde la plaza Mayor.

🎈 Al finalizar los actos taurinos, encierro infantil de carretones.

📍 Recinto taurino.

18:00 h. 🎧 Tardeo con DJ Pixo, organizado por la peña La Peñita.

📍 C/ San Pedro, 73.

18:30 h. 🎈 Actividades infantiles a cargo de Jara-Turia.

📍 Plaza España.

19:00 h. 🎸 Tardeo-rock a cargo del grupo Vudú, con motivo del 30 aniversario de la peña L’Alcria.

➡️ A continuación, DJ electro-pop.

📍 C/ San Marcos, 135.

19:00 h. 💃 Tardeo flamenco-pop a cargo de Kímbala, patrocinado por la peña La Maraña.

📍 Plaza Santa Teresa.

19:30 h. 🎤 Tardeo de Fabián Sánchez organizado por la peña Joventut Taurina.

📍 Avenida del Mar, 9, El Portal.

20:00 h. 🎶 Actuación musical de Alejandro Díaz Torres, con versiones de pop y rumbas.

📍 Mesón del Vino.

22:30 h. ☕ Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.

23:00 h. 🎺 Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.

23:30 h. 🔥 ‘Bous embolats’ del Ayuntamiento de Almassora, con salida desde la plaza La Picaora; y de las peñas Sant Roc y El K-nut, además de un segundo toro del Ayuntamiento, ambos con salida desde la plaza Mayor.

23:30 h. 🎧 Discomóvil DJ Pixo, organizada por la peña Joventut Taurina.

📍 Avenida del Mar, 9, El Portal.

03:00 h. 🎛️ Discomóvil a cargo de DJ Guillem Nebot, DJ Monty y DJ Clare Apir.

📍 Recinte Fester.

🎉 Domingo 17 de mayo

09:00 h. 🛶 Actividad de piragüismo.

ℹ️ Inscripciones y más información en la web del Ayuntamiento de Almassora.

🏛️ Organiza: Concejalía de Turismo.

📍 ‘Pantaner’ de Santa Quiteria.

10:00 h. 🧵 XXIV Encuentro de bolilleras en Almassora.

🏛️ Organiza: Amas de Casa.

🤝 Colabora: Ayuntamiento de Almassora.

📍 C/ San Lucas.

11:00 h. 🎺 Concentración de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina en la calle de la Trinidad.

➡️ A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

13:00 h. 🐄 Entrada de vacas de la ganadería de Els Coves por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad.

➡️ A continuación, prueba por la Vila.

17:00 h. 👑 Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

18:00 h. 🐂 ‘Bous per la Vila’ de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina, ambos con salida desde la plaza Mayor.

18:30 h. 🎈 Actividades infantiles a cargo de Splateatre.

📍 Plaza España.

19:00 h. 🎧 Tardeo a cargo de DJ Pixo, patrocinado por la peña Gent del Bou y el Pub Leos.

📍 El Raval, frente al Pub Leos.

20:00 h. 🎸 Actuación musical del Grupo Five, con versiones de pop-rock.

📍 Mesón del Vino.

22:30 h. ☕ Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.

23:00 h. 🎺 Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.

23:30 h. 🔥 ‘Bous embolats’ de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina, ambos con salida desde la plaza Mayor.

🎉 Lunes 18 de mayo

10:30 h. 👑 Visita de la reina y las damas a las Hermanas de la Consolación de la residencia de mayores Rosa María Molas, en la calle Darremur.

➡️ A continuación, visita a la Unidad de Respiro de Alzheimer en Santa Quiteria.

11:00 h. 🎶 Especial matinal de ‘Cançons d’amor’, con la cantante local Lola Bou y el guitarrista Manel Brancal.

📍 Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

11:00 h. 🎺 Concentración de peñas en la calle de la Trinidad.

➡️ A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

13:00 h. 🐄 Entrada de vacas de la ganadería de Jaime Tárrega Lucas por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad.

➡️ A continuación, prueba por la Vila.

17:00 h. 👑 Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

18:00 h. 🐂 ‘Bous per la Vila’ de las peñas ACT La Picaora, El Jaleo y El Bureo, con salida desde la plaza La Picaora; y del resto de peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

18:30 h. 🎈 Actividades infantiles a cargo de Deus del Foc de Benicàssim.

📍 Plaza España.

20:00 h. 💃 Actuación musical del grupo Cositas Buenas, con versiones de flamenco y rumbas.

📍 Mesón del Vino.

22:30 h. ☕ Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.

23:00 h. 🎺 Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.

23:30 h. 🔥 ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salidas desde la plaza Mayor y la plaza La Picaora.

🎉 Martes 19 de mayo

11:00 h. 🎤 Concierto acústico de Desiguales, con la música de autor de los hermanos Octavio y Rubén Garreta en estado puro.

📍 Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

11:00 h. 🎺 Concentración de las peñas Aficionats al Bou y Aficionades Taurines en la calle de la Trinidad.

➡️ A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

13:00 h. 🐄 Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Benavent por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad.

➡️ A continuación, prueba por la Vila.

17:00 h. 👑 Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

18:00 h. 🐂 ‘Bous per la Vila’ de las peñas Aficionades Taurines y Aficionats al Bou, ambos con salida desde la plaza Mayor.

18:30 h. 🎈 Actividades infantiles a cargo de Tic-Tac Animaciones.

📍 Plaza España.

19:30 h. 🎧 Tardeo a cargo de DJ Alfonso, patrocinado por la peña Aficionats al Bou.

📍 El Raval, frente al Pub Leos.

20:00 h. 💃 Actuación musical del grupo Saoco, con música salsa.

📍 Mesón del Vino.

22:30 h. ☕ Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.

23:00 h. 🎺 Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.

23:30 h. 🔥 ‘Bous embolats’ de las peñas Aficionats al Bou y Aficionades Taurines, ambos con salida desde la plaza Mayor.

🎉 Miércoles 20 de mayo

11:00 h. 🎺 Concentración de peñas en la calle de la Trinidad.

➡️ A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

11:30 h. 🎵 Poemas y canciones a cargo del artista local Erik Maunt.

📍 Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

13:00 h. 🐄 Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Bellés por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad.

➡️ A continuación, prueba por la Vila.

17:00 h. 👑 Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

18:00 h. 🐂 ‘Bous per la Vila’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

18:30 h. 🎯 Actividades infantiles a cargo de Laser Combat.

📍 Plaza Víctimas del Terrorismo.

19:00 h. 💃 ‘Ball pla’ a cargo de la AC El Torrelló.

📍 Plaza Santa Teresa.

19:00 h. 🎤 Día del Mayor, con espectáculo de copla de las artistas Arantxa Pons i Marió.

🚪 Apertura de puertas a las 18:15 h. y reparto de merienda a los asistentes inscritos.

📝 Inscripciones hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento para empadronados en Almassora nacidos en 1966 y años anteriores.

📍 Plaza Pedro Cornel.

20:30 h. 💃 Actuación musical de rumbas con Fabián Sánchez.

📍 Mesón del Vino.

22:30 h. ☕ Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.

23:00 h. 🎺 Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.

23:30 h. 🔥 ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

🎉 Jueves 21 de mayo

11:00 h. 🩰 Experiencia sensorial a través de la danza, a cargo de la maestra Ivana Michlig.

📍 Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

11:00 h. 🎺 Concentración de peñas en la calle de la Trinidad.

➡️ A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

13:00 h. 🐄 Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Monferrer por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad.

➡️ A continuación, prueba por la Vila.

16:00 h. 👑 Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

17:00 h. 🐂 ‘Bous per la Vila’ de las peñas participantes, con salidas desde la plaza La Picaora y la plaza Mayor.

18:30 h. 🎈 Actividades infantiles a cargo de Divertwin.

📍 Plaza Botànic Calduch.

20:00 h. 🌹 Solemne traslado de Santa Quiteria desde la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario hasta la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra.

➡️ Tradicional ofrenda floral a la santa y confección del tapiz, a cargo del Grupo Scout Tramuntana.

20:30 h. 🎤 Actuación musical a cargo de El showman del Serrucho.

📍 Mesón del Vino.

22:30 h. ☕ Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.

23:00 h. 🎺 Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.

23:30 h. 🔥 ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

03:00 h. 🎧 Fiesta Indalo a cargo de DJ Pixo y DJ Sergi Blanch.

📍 Recinte Fester.

🌹 Viernes 22 de mayo (Día de Santa Quitèria)

08:30 h. 🔔 Volteo general de campanas y disparo de carcasas para anunciar la festividad del día.

11:00 h. ⛪ Misa solemne en honor a la patrona Santa Quitèria, en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora.

13:00 h. 💥 Mascletà.

📍 C/ San Pedro, antiguo Recinte Fester.

➡️ A continuación, visita de la reina, las damas y las autoridades al espacio exterior de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

14:00 h. 🍲 Tradicional reparto de arroz de las 22 calderas.

➡️ Previamente, se entregará la recaudación de la venta de pañuelos y cintas a la AECC de Almassora y la Caldera de Honor a la empresa TWOTILES, Manufacturas Porcelánicas S.L.

🤝 Colabora: Facsa, con la distribución de agua.

17:30 h. 🎹 Recital de piano clásico a cargo del joven ‘pianista viu’ Álvaro Urbea Arnau, con motivo del día de Santa Quiteria.

📍 Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

18:30 h. 🎮 Actividades infantiles Gamer Fest, a cargo de Oca Grup.

📍 Plaza España.

19:00 h. 🌹 Solemne procesión presidida por D. Juan Ángel Tapiador Navas, párroco de la Natividad de Ntra. Sra., acompañado por la corte de honor, la reina y las damas, el clero y las autoridades.

🎆 Al finalizar, gran traca con remate final de fuegos artificiales.

19:30 h. 💃 Tardeo a cargo del grupo Jaleo Gipsy, patrocinado por las peñas La Priva y La Treba.

📍 C/ Santa Bárbara, 5.

20:00 h. 🎸 Actuación musical del grupo Extrarradio, tributo a Melendi.

📍 Mesón del Vino.

21:30 h. 🍽️ Cena de ‘pa i porta’, amenizada por la orquesta Séptima Avenida y con parque infantil a cargo de Tic-Tac Animaciones.

📝 Inscripciones abiertas hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento.

🤝 Colabora: Cooperativa Agrícola San José.

📍 Parking de la piscina municipal.

22:30 h. 🎧 Remember Party: Revive los himnos que marcaron una época, con el DJ J.B.C., patrocinado por la peña Cocodrilo.

📍 C/ San Roque, 10.

23:00 h. 🎛️ Discomóvil con los DJ Cabezudo y Ximo Pacheco, patrocinada por las peñas La Priva y La Treba.

📍 C/ Santa Bárbara, 5.

00:00 h. 🎧 Viernes de San Fermín, con actuación musical Remember 90 y 2000 y DJs residentes de la peña.

📍 C/ San Joaquín, 72.

01:00 h. 🐄 Vacas enfundadas de la ganadería de Alba Atenea, patrocinadas por ACT Santa Quiteria.

✨ Este año, como novedad, habrá espectáculo con animación, obstáculos, música y speaker.

📍 Plaza Mayor.

03:00 h. 🎆 Discomóvil a cargo de Láser Show Bandalay y los DJs Allen y Roberto Anglés.

📍 Recinte Fester.

🎉 Sábado 23 de mayo

11:00 h. 🏺 Arqueologia en família al Torrelló del Boverot, con visitas guiadas y talleres didácticos para toda la familia.

🕒 Visitas al yacimiento a las 11:00 h. y a las 12:00 h.

11:00 h. 🎺 Concentración de peñas en la calle de la Trinidad.

➡️ A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

13:00 h. 🐄 Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Cali por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad.

➡️ A continuación, prueba por la Vila.

16:00 h. 🐂 ‘Cagà del manso’.

🏛️ Organiza: peña La Jerga.

📍 Plaza Mayor.

17:00 h. 👑 Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

17:00 h. 🌹 Paso por el Manto de Santa Quiteria.

📍 Parroquia de la Natividad de Ntra. Sra.

18:00 h. 🐂 ‘Bous per la Vila’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

➡️ A continuación, trashumancia urbana de ganado mestizo por la calle San Vicente.

🤝 Patrocina: APTA, Asociación de Peñas Taurinas de Almassora.

18:30 h. 🎈 Actividades infantiles a cargo de Super Animaciones.

📍 Plaza España.

18:30 h. 🎤 Tardeo a cargo de Patxi Ojana, patrocinado por la peña El Caragol.

📍 C/ San Roque, s/n, junto a la peña El Caragol.

19:00 h. 💃 Tardeo a cargo de Fabián Sánchez, patrocinado por la peña El Jogorio.

📍 C/ San Marcos, 80.

19:30 h. 🎤 Tardeo a cargo de El showman del Serrucho, patrocinado por la peña T’empujen.

🤝 Colabora: Pub Leos.

📍 El Raval, frente al Pub Leos.

19:30 h. 🎶 Tardeo a cargo del grupo Benicai, patrocinado por la peña La Galbana.

📍 C/ San Roque, 31.

20:00 h. 🎸 Actuación musical del grupo Triscando la Hierba, tributo a Marea.

📍 Mesón del Vino.

21:00 h. 🍲 ‘Tombet de bou’, patrocinado por CaixaAlmassora.

📍 Calle de la Trinidad.

22:30 h. ☕ Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.

23:00 h. 🎺 Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.

23:30 h. 🔥 ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

23:30 h. 🎤 Actuación musical a cargo de Toni Rico, patrocinada por la peña T’empujen.

🤝 Colabora: Pub Leos.

📍 El Raval, frente al Pub Leos.

23:30 h. 🎧 Actuación musical con DJ Pixo, patrocinada por la peña El Jogorio.

📍 C/ San Marcos, 80.

23:30 h. 🎛️ Actuación Remember Afrohouse con DJ Groovem, patrocinada por la peña La Pau.

📍 C/ Río, 1, El Portal.

00:00 h. 🎧 Discomóvil de reggaeton con DJ Rajola, patrocinada por la peña La Galbana.

📍 C/ San Roque, 31.

02:00 h. 🎛️ Actuación techno con DJ Ximo Pacheco, patrocinada por la peña La Galbana.

📍 C/ San Roque, 31.

03:00 h. 🎆 Discomóvil a cargo de Festival DJ Bandalay y de los DJs Moonty, Diego Marzá e Iker Frías.

📍 Recinte Fester.

🎉 Domingo 24 de mayo

11:00 h. 💦 Día del Niño, para menores a partir de 2 años, con una mañana repleta de actividades acuáticas para pequeños y mayores.

14:00 h. 🥪 Reparto de almuerzo para todos los niños.

📝 Inscripciones hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento de Almassora.

🤝 Colaboran: Cooperativa Agrícola San José y McDonald’s.

📍 Parking de la piscina municipal.

18:00 h. 🏐 Partida de pilota valenciana.

🏛️ Organiza: Club Pilotari.

📍 Trinquet Antoniet de Almassora.

20:00 h. 🎶 Final de fiestas con el espectáculo musical Alegría.

📍 Plaza Pedro Cornel.

🎆 A continuación, castillo de fuegos artificiales disparado por la pirotecnia Peñarroja.

📍 Explanada de la calle San Pedro, antiguo Recinte Fester.

🎼 Lunes 25 de mayo

18:30 h. 🎻 Actuación de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Escuela de Música y Danza Mestre Agut Manrique de Almassora.

📍 Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

👗 Viernes 29 de mayo

19:00 h. 👗 Desfile de moda Espacio con corazón.

🏛️ Organiza: Cáritas.

🤝 Colabora: Ayuntamiento de Almassora.

📍 Plaza España.

⛪ Del 29 de mayo al 6 de junio

20:00 h. 🙏 Novena en honor a Santa Quiteria en la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra.

📌 Excepción: el domingo 31 de mayo, la novena será durante la misa de las 10:00 h.

⛪ Sábado 6 de junio

19:30 h. 🙏 Misa del Corpus Christi y, a continuación, procesión por las calles de la Vila.

🌹 Domingo 7 de junio

09:00 h. 🌹 ‘Tornà’ de Santa Quiteria, con salida desde la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra.

🍽️ A la llegada a la ermita, almuerzo popular.

12:00 h. ⛪ Santa misa en la ermita.