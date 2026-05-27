El SOM Festival recupera el espíritu remember y acerca el rock a los más pequeños

SOM Festival continúa ampliando la programación de su edición 2026 con dos nuevas citas que refuerzan el carácter abierto, familiar y ecléctico del ciclo. El festival, que se celebrará del 17 de julio al 8 de agosto en el Real Club Náutico de Castelló, incorpora ahora una jornada dedicada al rock para todos los públicos y un evento remember centrado en la cultura electrónica valenciana de los años noventa y dos mil.

Con estas nuevas incorporaciones, SOM Festival consolida su identidad como uno de los grandes encuentros culturales del verano mediterráneo. Música en directo, humor, propuestas familiares, nostalgia electrónica y grandes nombres de la escena nacional e internacional convivirán en una programación pensada para públicos muy distintos, siempre con el Mediterráneo como telón de fondo.

Rock en Familia llegará el 25 de julio al Real Club Náutico de Castellón

La primera de las nuevas fechas será Rock en Familia, una propuesta que tendrá lugar el 25 de julio y que busca acercar la historia del rock a pequeños y mayores a través de un espectáculo diseñado para disfrutar en familia.

SOM Festival ofrecerá este año una jornada dedicada al rock en familia. / MEDITERRÁNEO

El evento ofrecerá un recorrido por algunos de los nombres más icónicos del género, tanto internacionales como nacionales. El público podrá revivir canciones vinculadas a bandas y artistas como Metallica, AC/DC, Queen, Bon Jovi, Iron Maiden, Extremoduro, Loquillo, Barricada, Fito & Fitipaldis o Rosendo, en una experiencia adaptada para todas las edades.

Más allá del concierto, la jornada contará con actividades paralelas pensadas para convertir la cita en una experiencia completa. Habrá pintacaras, zona infantil con monitores y diferentes propuestas familiares, con el objetivo de que padres, madres e hijos compartan una primera aproximación al universo del rock en directo en un entorno seguro, cómodo y pensado para todos los públicos.

Con esta incorporación, SOM Festival refuerza su línea de programación familiar y amplía su alcance generacional, acercando la música en vivo a nuevos espectadores desde una perspectiva lúdica, participativa y accesible.

El Tardeo Remember reivindicará la cultura electrónica valenciana el 8 de agosto

La segunda gran novedad llegará el 8 de agosto con el Tardeo Remember, una cita dedicada a la música electrónica que marcó a varias generaciones en la Comunitat Valenciana. El evento pondrá el foco en el sonido remember de los años noventa y dos mil, con una jornada de tarde frente al Mediterráneo.

El cartel reunirá a algunos de los DJs y figuras más representativas de esta escena, entre ellos José Coll, Víctor Pérez, Josel Jiménez, Jesús Brisa, Raquel Cardona, Arturo Roger y DJ Soto. La propuesta se completará con las actuaciones de Jerry Daley y G.E.M., configurando una jornada pensada para reivindicar el legado musical de la escena levantina y el fenómeno cultural asociado a la Ruta.

El 8 de agosto el Real Club Náutico de Castelló acogerá un tardeo remember. / MEDITERRÁNEO

El Tardeo Remember se presenta como una de las grandes novedades de SOM Festival 2026, conectando la memoria musical de toda una generación con el actual auge de los formatos de tardeo, cada vez más presentes en la oferta cultural y de ocio del verano.

Una programación transversal con música, humor y espectáculos para todos los públicos

Estas dos nuevas fechas se suman a una programación que ya contaba con artistas y espectáculos de gran atractivo como Plácido Domingo, Pablo López, Siempre Así, Los Morancos, Rosana, Sergio Dalma, Siloé, Los Delinqüentes e Iván Ferreiro.

La edición 2026 de SOM Festival apuesta así por una programación transversal, capaz de reunir en un mismo ciclo a públicos muy diferentes alrededor de la música, el humor y el entretenimiento. Desde grandes conciertos hasta propuestas familiares, pasando por la canción de autor, el pop, el flamenco, el rock, la comedia y la electrónica remember, el festival vuelve a situar a Castellón como uno de los focos culturales destacados del verano.

Entradas ya disponibles para SOM Festival 2026

SOM Festival 2026 se celebrará del 17 de julio al 8 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Las entradas para todas las fechas ya están disponibles a través de los canales oficiales del festival aquí.

SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music, y cuenta con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.