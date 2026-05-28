Juegos, pizza y Trobadorets: l'Alcora prepara una gran fiesta infantil para toda la familia

El Ayuntamiento de l’Alcora ha desvelado este jueves todos los detalles de la quinta edición del festival infantil Terrisserets, una de las citas más esperadas de la agenda infantil del primer semestre en el municipio.

El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Infancia, Ana Huguet, han sido los encargados de presentar este evento pensado en exclusiva para el disfrute y el ocio de los más pequeños de la casa.

La cita gratuita tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 17.30 horas, en el segundo nivel del parque Jardins de la Vila, transformando el espacio en un gran punto de encuentro para las familias durante toda la tarde.

En el acto, el alcalde ha manifestado que el objetivo del consistorio es que los parques estén vivos y que las familias de l'Alcora tengan opciones de ocio de calidad sin salir del municipio. Por su parte, la concejala de Infancia, Ana Huguet, ha destacado el éxito de la convocatoria al alcanzar la quinta edición con un festival muy consolidado que se ha convertido en el broche de oro ideal para la programación infantil de este primer semestre.

La jornada arrancará a las 17.30 horas con la apertura de la fireta infantil, un espacio que ofrecerá una propuesta muy dinámica con juegos tradicionales al aire libre. La oferta lúdica se extenderá con juegos de madera gigantes, castillos hinchables y un taller de decoración de bolsas para que los pequeños saquen su lado más creativo. Además, para reponer fuerzas a media tarde, el festival ofrecerá una merienda a base de pizzas para todos los asistentes.

El plato fuerte llegará a las 18.30 horas con el concierto de Trobadorets. El conocido grupo de música familiar pondrá a bailar a todos los asistentes para cerrar la tarde con el mejor ambiente posible, por lo que desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta gran celebración.