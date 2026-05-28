El Recreo regresa al Moll de Costa con 'Esencia Blanca'

El Moll de Costa acogerá el sábado, 30 de mayo, a partir de las 17.00 horas, la segunda edición de la temporada de El Recreo, en esta ocasión bajo el concepto temático Esencia Blanca. El evento, organizado conjuntamente por Rememberos.es y Moll de Costa Eventos, se ha consolidado tras su primera entrega como uno de los tardeos de referencia del calendario castellonense, atrayendo a un público fiel a la música remember, el pop-rock de los 80 y 90 y los house classics frente al mar.

La cita tendrá lugar en el Edificio Puerto Azahar (paseo Buenavista, s/n, Grao de Castellón), un enclave único frente al Mediterráneo que se ha convertido en escenario habitual de los grandes eventos remember de la provincia. Frente al mar, con la brisa marina y el atardecer como telón de fondo, los asistentes podrán disfrutar de tres ambientes diferenciados que recorren las músicas que han marcado a varias generaciones.

Tres pistas, tres viajes sonoros

La propuesta musical de Esencia Blanca se articula en torno a tres espacios:

Zona Remember & Retrospective , con las sesiones de Tonet Marzá, Paco Moliner y Jorge Killer , tres nombres imprescindibles de la escena remember de la Comunitat Valenciana.

, con las sesiones de , tres nombres imprescindibles de la escena remember de la Comunitat Valenciana. Zona House Classics Terraza , donde Rafa Ventura y Julio Escriche pondrán el sonido house más elegante frente al mar.

, donde pondrán el sonido house más elegante frente al mar. Zona Pop/Rock 80’s & 90’s, a cargo de Benny García, que recuperará los grandes himnos de dos décadas irrepetibles.

El formato multiambiente permite a los asistentes saltar libremente entre pistas según el momento, una de las características que más éxito tuvo en la primera edición.

Fiesta temática con regalo exclusivo

Bajo el lema Esencia Blanca, la organización ha apostado por una propuesta estética que invita a los asistentes a acudir vestidos de blanco, en un homenaje a las clásicas fiestas mediterráneas pero con identidad propia. Como incentivo, los 100 primeros asistentes que acudan al evento vestidos de blanco recibirán un abanico exclusivo de El Recreo, una pieza diseñada específicamente para esta edición.

Invitaciones y entradas

Las invitaciones gratuitas y las entradas anticipadas ya están disponibles a través de la web rememberos.es, plataforma habitual de venta de los eventos de la promotora en la provincia. Dado el aforo limitado del recinto y el éxito de la primera edición, la organización recomienda anticipar la reserva.