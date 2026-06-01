El Peñíscola Remember Festival promete su edición más espectacular con Alice DJ, dos escenarios y sorpresas: conoce todos los detalles

El Peñíscola Remember Festival 2026 aterriza este sábado 6 de junio en el puerto de Peñíscola para celebrar una de sus ediciones más especiales: su 5º aniversario. La organización y el Ayuntamiento han presentado esta mañana todos los detalles de una cita ya consolidada en el calendario nacional de festivales y que volverá a reunir a miles de asistentes llegados desde distintos puntos de España.

La nueva edición del PRF llega con un cartel diseñado para emocionar tanto al público de los años 90 como a la generación de los 2000, con himnos que marcaron una época y un formato que va mucho más allá de una sesión remember convencional.

Alice DJ encabeza un cartel internacional

El gran reclamo de esta quinta edición será Alice DJ, formación icónica de la música dance de finales de los 90 y principios de los 2000. Junto a ella, el festival reunirá actuaciones en directo y artistas como Anita Doth ex 2 Unlimited, Evi Goffin ex Lasgo, Kelly O ex Capella, Tania Evans ex Culture Beat, GEM, Imperio, John Wesley, New Limit, Noe, Scanner y Then Jerico.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, presenta la nueva edición del Peñíscola Remember Fest. / MEDITERRÁNEO

La programación se completa con una potente selección de DJs, entre ellos DJ Neil, Jorge Killer, Josvi, Miguel Serna, Paco Moliner, Pepo WB, Raúl Antón Music Show, Tonet Marzà, Vicente Añó y Xavi Carrique.

Dos escenarios y un formato más espectacular

El festival contará con dos escenarios. El principal acogerá el line up de artistas y DJs, mientras que el Escenario Retrospective ofrecerá música sin interrupciones con sesiones B2B de DJs vinculados a las discotecas de referencia de la comarca durante los 90 y 2000.

La organización destaca que el éxito del Peñíscola Remember Festival está en su apuesta por un formato más artístico y visual, con música en directo, espectáculo, retransmisión, juegos de luces, pantallas y efectos especiales.

Impacto turístico para Peñíscola

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha subrayado el impacto positivo del festival en la ciudad, destacando su capacidad para llenar hoteles, apartamentos, restaurantes y comercios. El Ayuntamiento ha reiterado su apoyo a este tipo de eventos por su contribución a la desestacionalización turística y a la diferenciación del destino.

Las entradas siguen disponibles en la web oficial peniscolaremember.com y también podrán adquirirse en taquilla el mismo día del evento.