La orquesta más famosa de España actuará este verano en un pueblo bonito de Castellón: precios y entradas

La Panorama volverá a hacer parada en la provincia de Castellón este verano. Después de actuar el pasado mes de mayo en las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real, una de las orquestas más famosas y grandes del país llegará ahora a Morella, uno de los cuatro pueblos que pertenecen a la red de Pueblos Bonitos de España, para poner el broche final a las fiestas de agosto.

El espectáculo tendrá lugar el domingo 23 de agosto, a las 20.30 horas, en el exterior del Espai Firal. El recinto abrirá sus puertas a partir de las 17.00 y contará con servicio de barra y comida para completar una tarde que se espera multitudinaria.

Las entradas se pondrán a la venta de forma anticipada este sábado, 6 de junio, a partir de las 11.30 horas, a través de la plataforma Beatick. El precio será de 14 euros en venta anticipada, mientras que en taquilla ascenderá a 18 euros. Los menores de 10 años podrán acceder gratis, aunque también deberán reservar su entrada en la misma web para poder controlar el aforo del recinto.

Vila-real cierra a lo grande el día de Sant Pasqual con la Orquesta Panorama / Toni Losas

La Panorama será una de las grandes novedades de las fiestas de Morella de este año. La orquesta, procedente de Galicia, es una de las más conocidas de España y acumula una larga trayectoria desde su creación en 1988. Su espectáculo reúne a 26 artistas sobre el escenario y se apoya en un gran despliegue técnico y visual, con cambios de vestuario, montaje audiovisual y una amplia variedad instrumental.

Seis tráileres y un autobús

El dispositivo que mueve la formación da buena muestra de la dimensión del espectáculo: seis tráileres y un autobús para trasladar todo el material y al equipo artístico por las distintas fiestas populares de la Península Ibérica.

El concejal de Fiestas de Morella, Javier Amela, ha destacado que la llegada de la Panorama será “la gran novedad” de las fiestas de este año y ha remarcado que la venta anticipada se activa ya porque el aforo será limitado. También ha recordado que las entradas costarán 14 euros de forma anticipada y 18 euros en taquilla, y que los menores de 10 años deberán reservar igualmente su acceso aunque entren gratis.

La cita de Morella no será la única parada de la Panorama en Castellón este año. Tras su paso por Vila-real en mayo y su actuación prevista en Morella en agosto, la orquesta regresará en octubre a la provincia con nuevas actuaciones en Nules (el 8 de octubre) y Onda (el 20 de octubre).