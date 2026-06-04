La Gran Fiesta de los 80 y 90 aterriza en Benicarló con música en directo, DJs, foodtrucks y más de 20 artistas: «Serán cuatro horas de música y entretenimiento»

Benicarló ya calienta motores para uno de los planes más nostálgicos y festivos del verano. El municipio acogerá el próximo sábado 11 de julio La Gran Fiesta de los 80 y 90, un espectáculo musical de gran formato que promete convertir la ciudad en una pista de baile colectiva durante más de cuatro horas.

El evento ha sido presentado por el concejal de Artes Escénicas de Benicarló, Carlos Delshorts, acompañado por Felipe Pereira, director de marketing de Producciones OnBeat, la productora encargada de llevar a la ciudad este show que ya llega con espíritu de fenómeno remember.

Una cita para cantar los himnos de toda una generación

La propuesta aterriza en Benicarló como una apuesta conjunta desde las áreas de Artes Escénicas y Turismo, con el objetivo de reforzar la programación cultural y festiva del verano. Delshorts destaca que el espectáculo llega en plena temporada estival y anima a vecinos, visitantes, público de la comarca y turistas a sumarse a una noche pensada para recordar las canciones míticas de los años 80 y 90.

Cartel de La Gran Fiesta de los 80's y 90's en Benicarló. / MEDITERRÁNEO

La cita tendrá lugar en el Recinto de Peñas, en Avenida Yecla, 85, junto a las pistas de atletismo. Las puertas abrirán a las 19.00 horas con ambiente de tardeo, DJ en directo, copas y cocktails. El show principal comenzará a las 21.00 horas.

Nuria Fergó, José El Francés y tributo a Luis Miguel

El cartel incluye nombres propios pensados para activar la memoria musical del público. Entre los artistas invitados figuran Nuria Fergó, José El Francés y Xandro Leima, que presentará su tributo a Luis Miguel.

La organización anuncia, además, más de 20 artistas en escena, entre DJ, cantantes y personajes que formarán parte de una experiencia diseñada para ir más allá del concierto tradicional. La fiesta contará también con photocall, sorteos, kisscam, barras y foodtrucks, elementos que buscan convertir el evento en una experiencia participativa, visual y muy compartible en redes sociales.

Benicarló activa el modo 'remember'

Con estética de bola de discoteca, luces, neón y grandes himnos generacionales, La Gran Fiesta de los 80 y 90 llega con una fórmula clara: música reconocible, espectáculo en directo y una noche para bailar sin complejos.

El evento se celebrará justo después de una de las citas destacadas del calendario festivo local, reforzando así una semana de actividad cultural y turística en la ciudad.

Las entradas ya pueden adquirirse aquí. Desde la organización se recomienda anticipar la compra ante la previsión de alta asistencia.