Orpesa estrena una ruta de cócteles en sus jornadas más marineras: 18 locales para saborear el Mediterráneo

Orpesa volverá a convertir la gastronomía mediterránea en uno de sus principales reclamos con la celebración de las V Jornadas Gastronómicas de la Mar a la Taula, que se desarrollarán hasta el 21 de junio. La cita, organizada por Hostelería Oropesa, alcanza su quinta edición con una participación creciente y con una novedad destacada: la incorporación de una ruta de cócteles vinculada a los menús gastronómicos.

En esta edición participarán 14 restaurantes, que ofrecerán propuestas creadas especialmente para la ocasión con el producto del mar como gran protagonista. Arroces, pescados, mariscos e ingredientes de proximidad centrarán unos menús pensados para poner en valor la cocina mediterránea y mostrar distintas formas de interpretar los sabores del litoral.

Los establecimientos que forman parte de la ruta gastronómica son El Mirador de la Concha, Abanico del Mar, La Tukana, Bar El Porrón, La Cuadrilla, El Torico 3, El Olivo Tapas & Bar, Roge y Sary, Umma, Chulvi, Náutico, Status, Bambú y El Burladero.

La principal novedad de este año será La Coctelería de la Mar a la Taula, una propuesta paralela que nace con el objetivo de ampliar la experiencia gastronómica más allá de la mesa e invitar a vecinos y visitantes a recorrer distintos locales de Orpesa durante las jornadas.

Cartel de las jornadas. / Mediterráneo

En total, ocho establecimientos se suman a esta nueva iniciativa con una selección de cócteles, tanto con alcohol como sin alcohol, inspirados en el espíritu mediterráneo del evento. Además, los clientes que degusten cualquiera de los menús participantes recibirán un vale promocional que les permitirá disfrutar de los cócteles oficiales por un precio especial de 5 euros en los locales adheridos.

Los establecimientos participantes en la ruta de coctelería son Cafetería Guaranda, La Tukana, Bar El Porrón, La Cuadrilla, Habana, Status, The Temple Bar y Alta Época.

Entre restaurantes y locales de coctelería, esta quinta edición reunirá a 18 establecimientos participantes, consolidando el crecimiento de la iniciativa y reforzando el papel de la gastronomía como uno de los atractivos turísticos de Orpesa en el arranque de la temporada estival.

Pincha en este enlace para ver todos los menús de los restaurantes participantes.