Sant Jordi convertirá sus calles en un gran museo vivo de oficios tradicionales y artesanía

Sant Jordi volverá a convertirse este verano en un gran museo vivo de la cultura popular. La localidad celebrará los días 8 y 9 de agosto una nueva edición de la Mostra d’Oficis Tradicionals, una cita que desde hace casi tres décadas llena las calles del municipio de artesanía, memoria y antiguos oficios.

Declarada fiesta de interés turístico de la Comunitat Valenciana, la Mostra reunirá este año a cerca de un centenar de artesanos llegados de distintos puntos de España. Durante todo el fin de semana, el público podrá ver en directo cómo trabajaban herreros, esparteros, cesteros, artesanos del cristal o del cuero, fabricantes de colchones de lana y destiladores de esencias y aguardientes con alambiques tradicionales, entre otros muchos oficios transmitidos de generación en generación.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la instalación de una reproducción funcional de una rueda de agua en la plaza Mayor. Este ingenio hidráulico tradicional, que también protagoniza el cartel anunciador de la Mostra, permitirá mostrar al público cómo funcionaban estos mecanismos vinculados a la vida agrícola y al aprovechamiento del agua.

El cartel de este año es obra de la artista de Benlloc Sara Bellés, que ha situado la rueda de agua como elemento central de una imagen que también refleja la identidad agrícola de Sant Jordi y su ubicación entre el interior y el Mediterráneo.

Como en ediciones anteriores, la Mostra incluirá además un homenaje a colectivos relacionados con la conservación de las tradiciones y la vida cotidiana del municipio. En esta ocasión, el reconocimiento recaerá en las amas de casa, por su papel en la transmisión de costumbres, saberes y formas de vida que forman parte del patrimonio inmaterial de Sant Jordi.

"Muchos más que una feria"

El alcalde, Iván Sánchez Cifre, ha destacado que la Mostra es “mucho más que una feria” y la ha definido como “una ventana abierta a nuestra historia, a nuestras raíces y a la forma de vida que ha construido nuestros pueblos durante generaciones”. Según ha señalado, cada edición consigue atraer a miles de visitantes interesados en descubrir este patrimonio y disfrutar de una experiencia singular.

Sánchez Cifre también ha subrayado que el municipio mantiene su apuesta por un modelo de turismo cultural y de calidad, capaz de diferenciar a Sant Jordi y generar nuevas oportunidades. En este sentido, ha remarcado que la Mostra se ha consolidado como “uno de los grandes referentes nacionales en la recuperación de los oficios tradicionales” y como uno de los principales atractivos turísticos del verano en la localidad.

La feria forma parte de la estrategia municipal para reforzar Sant Jordi como destino cultural durante todo el año. A la Mostra se suman otras iniciativas como el Certamen Internacional de Escultura, que está configurando un museo al aire libre en el municipio, así como diferentes propuestas culturales, patrimoniales y turísticas orientadas a dinamizar la actividad local y proyectar la imagen de Sant Jordi más allá de la provincia.

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Con cerca de tres décadas de trayectoria, la Mostra d’Oficis Tradicionals se ha convertido en una de las citas más emblemáticas de la Comunitat Valenciana para la recuperación de los oficios de antaño. Durante un fin de semana, Sant Jordi volverá a mirar al pasado para mostrar al público cómo se trabajaba, cómo se vivía y cómo se transmitía una cultura popular que sigue muy presente en la memoria del municipio.