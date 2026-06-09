Fangoria, Marta Santos y un tributo a Queen, primeros conciertos confirmados para las fiestas de Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs ha anunciado los primeros nombres que formarán parte de la programación musical de las fiestas de Sant Joan i Sant Pere, una propuesta que llevará hasta la zona portuaria a artistas de estilos muy diferentes con el objetivo de atraer tanto a vecinos como a visitantes durante una de las citas más esperadas del calendario festivo local.

Entre las actuaciones confirmadas destaca la presencia de Fangoria, el reconocido dúo formado por Alaska y Nacho Canut, que actuará el sábado 27 de junio. La formación repasará algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria y presentará canciones de su trabajo más reciente ante el público vinarocense.

La programación arrancará el viernes 26 de junio con God Save The Queen, considerada una de las bandas tributo a Queen más destacadas a nivel internacional. El grupo, originario de Argentina, ofrecerá un espectáculo centrado en los grandes éxitos de la legendaria formación británica, recreando algunos de sus momentos más icónicos sobre el escenario.

Por su parte, la cantante sevillana Marta Santos será la encargada de cerrar este primer ciclo de conciertos el domingo 28 de junio, coincidiendo con la víspera de Sant Pere. La artista llegará a Vinaròs dentro de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, con una propuesta que combina influencias flamencas y pop actual.

Los tres conciertos comenzarán a las 23.30 horas y se celebrarán en la zona portuaria, uno de los espacios que tradicionalmente concentra buena parte de la actividad festiva durante estas fechas.