Un pueblo de Castellón traerá a Malú para el gran concierto de sus fiestas: fecha y entradas

Malú será la gran protagonista musical de las próximas fiestas patronales de Segorbe. La artista ofrecerá el que será su único concierto este año en la provincia de Castellón el viernes 4 de septiembre, a las 22.00 horas, en el pabellón multiusos, en una actuación llamada a convertirse en uno de los grandes reclamos del calendario festivo.

El Ayuntamiento de Segorbe ha confirmado oficialmente la contratación de la cantante, que será la encargada de poner el broche musical a las fiestas tras el cambio en la programación inicial. La alcaldesa, Mari Carmen Climent, acompañada por el concejal de Fiestas, Ricardo Pascual, y el representante de la empresa Gamma Sound, Javi Campos, ha anunciado que el contrato con Malú ya está firmado y ha destacado la importancia de contar con una artista de primer nivel para una cita tan esperada.

Cartel del concierto de Malú en Segorbe. / Mediterráneo

Sustituye a Taburete

La actuación llega después de que finalmente no prosperara la contratación de Taburete, grupo con el que existía un preacuerdo, pero cuyas condiciones finales hicieron inviable cerrar la operación. Según explicó la empresa promotora, las últimas exigencias económicas y logísticas, entre ellas la necesidad de reservar un avión privado para enlazar con otro concierto al día siguiente en A Coruña, disparaban el presupuesto previsto.

El principal obstáculo fue una cláusula que obligaba al Ayuntamiento o a la empresa a asumir el caché de los dos conciertos —el de Segorbe y el de A Coruña— en caso de que, por causas de fuerza mayor, el grupo no llegara a tiempo a su siguiente actuación. Una condición que Gatmón consideró inasumible y que llevó a ambas partes a rescindir el precontrato.

A partir de ahí, el consistorio y la promotora trabajaron en una alternativa que permitiera mantener el nivel del gran concierto de fiestas. La opción elegida ha sido Malú, una de las voces más reconocidas del panorama musical español, con una amplia trayectoria y una potente base de seguidores. Desde la organización subrayan que el ahorro en transporte y otros gastos asociados a la primera propuesta ha permitido alcanzar el caché de la artista.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo realizado para resolver el cambio de cartel y ha defendido que Segorbe sale reforzada con esta nueva incorporación. Climent ha calificado a Malú como una “artistaza” y ha asegurado que la ciudad contará con el cierre de fiestas “que se merece”.

Las entradas para el concierto tienen un precio de 25 euros, más gastos de gestión, y ya pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketvip, en el enlace: https://www.ticketvip.es/evento-entradas-malu-segorbe.

Con esta confirmación, Segorbe suma un nombre de primer nivel a su programación festiva y convierte el concierto de Malú en uno de los grandes atractivos de unas Fiestas Patronales que volverán a llenar la ciudad de música, ambiente y actividad.