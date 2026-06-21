La mejor fiesta del mundo llega por sorpresa y contra todo pronóstico a Burriana
El 4 de julio llega Bresh a Calima Club, una fiesta que visita más de 300 ciudades por todo el mundo, como Miami, París, Nueva York y Londres, con asistentes como Messi, Rosalía, Ibai Llanos y Ozuna
El nuevo chiringuito Calima Club, que ha abierto este año en Burriana y que está dando mucho que hablar por su inesperado éxito, ha anunciado que iba a traer un bombazo mundial.
La noticia ha generado gran expectación a lo largo y ancho de la provincia de Castellón y mucha gente ha intentado indagar qué se estaba tramando, hasta que los organizadores han desvelado que se trataba de la mejor fiesta del mundo: Bresh.
Esta fiesta suele celebrarse únicamente grandes ciudades del mundo, con una exclusividad casi inaccesible debido al elevado precio de sus entradas y el nivel de los invitados que traen. No obstante, desde Calima Club están apostando muy fuerte e invirtiendo en lo que, para ellos, es el inicio de un cambio en el ocio de la ciudad.
Calima Club punto de encuentro
Este chiringuito, regentado por un joven de 28 años y dirigido por otro de 27, con amplia experiencia en el sector, promete regalar las mejores tardes y noches del verano, con una programación fuera de lo habitual y a la altura de grandes clubs nacionales.
El espacio de ocio inició su andadura a finales de mayo y sus responsables han apostado por abrir todos los jueves, viernes y sábado noche, enfocado su oferta a un público más joven, así como todas las tardes de sábado, para un público más adulto, con los mejores tributos de España y las mejores fiestas ochenteras, noventeras y de remember.
Lo cierto es que la respuesta ha sido muy buena y cumplen ya cuatro semanas de gran éxito, fin de semana tras fin de semana.
Las entradas para la fiesta Bresh están disponibles en su web oficial de la ticketera FOURVENUES, desde solo 20 euros con consumición, un precio muy asequible visto el nivel de la fiesta, por lo que según parece, se han agotado ya la mayoría.
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