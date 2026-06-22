Onda confirma el concierto que promete cerrar la Fira 2026 por todo lo alto: descubre cuál es

La Fira d’Onda 2026 ya tiene su última gran carta sobre la mesa. El Ayuntamiento ha confirmado el concierto que pondrá el cierre musical a la semana grande de las fiestas, una cita llamada a concentrar buena parte de la expectación en la recta final del calendario festivo.

El anuncio llega dentro de una programación que se celebrará del 17 al 24 de octubre y que combinará conciertos gratuitos, grandes orquestas, espectáculos sinfónicos y actuaciones de artistas nacionales. Onda vuelve a apostar por un cartel pensado para todos los públicos, pero con un cierre especialmente orientado a quienes siguen de cerca las nuevas voces del pop español.

La artista encargada de despedir la programación musical será Marta Santos, que actuará el sábado 24 de octubre en la Fira d’Onda 2026. La cantante sevillana llegará a la ciudad en uno de los momentos de mayor crecimiento de su carrera, avalada por más de 2,3 millones de oyentes mensuales en Spotify y por una propuesta que ha conectado con una audiencia cada vez más amplia.

Una voz emergente para cerrar la semana grande

Marta Santos se ha consolidado como una de las artistas emergentes con mayor proyección del panorama nacional gracias a una mezcla de estilos que combina flamenco, pop y música urbana. Su directo aportará un cierre actual, emocional y festivo a una programación diseñada para atraer tanto a vecinos como a visitantes.

Marta Santos será una de las artistas que protagonicen los conciertos de la Fira d'Onda 2026. / MEDITERRÁNEO

El concierto del sábado 24 de octubre llegará justo después de otra de las grandes citas del cartel: la actuación de Álvaro de Luna, prevista para el viernes 23 de octubre en el Recinto Multiusos. El artista sevillano, reconocido como una de las voces destacadas del pop español contemporáneo, llegará a Onda inmerso en una nueva etapa artística marcada por el lanzamiento de su próximo trabajo discográfico.

La Fira d’Onda 2026 refuerza su cartel musical

La programación musical de la Fira arrancará el sábado 17 de octubre con el concierto gratuito de La Pegatina en el Recinto Multiusos. La banda barcelonesa, referente de la música festiva nacional e internacional, ofrecerá en Onda su único concierto en la provincia de Castellón dentro de su nueva gira.

Al día siguiente, el Teatro Mónaco acogerá una de las propuestas más singulares del cartel con Los Rebeldes Sinfónico, un espectáculo que unirá a la banda liderada por Carlos Segarra con la Orquesta Sinfónica de la SAMVO y la participación especial del saxofonista Dani Nel·lo.

El martes 20 de octubre será el turno de la Orquesta Panorama, que actuará en la plaza Miralpeix durante la noche del Sopar de Fira. El jueves 22 de octubre, la Orquesta La Tribu tomará el relevo en la tradicional noche de disfraces con un espectáculo de gran formato.

Entradas para los conciertos de Álvaro de Luna y Marta Santos

Las entradas para el público general de los conciertos de Álvaro de Luna y Marta Santos ya están disponibles a través de entradascastellon.com, con un precio de 20 euros más gastos de gestión.

Los vecinos empadronados en Onda podrán acceder a una entrada a precio simbólico de 5 euros a partir del mes de septiembre, mediante el mismo sistema de venta online utilizado en la pasada edición.

«Una programación variada y de calidad»

El concejal de Fiestas y Tradiciones de Onda, Sergio Puig, ha señalado que el Ayuntamiento y la Junta de Festes han trabajado para diseñar una programación «equilibrada, variada y atractiva».

«Hemos configurado una programación musical de calidad, con artistas de diferentes estilos y propuestas para públicos de todas las edades», ha destacado Puig. Además, ha añadido que «la Fira es uno de los momentos más esperados del año y queremos que la música vuelva a ser uno de sus grandes protagonistas».

Calendario de conciertos de la Fira d’Onda 2026

Sábado 17 de octubre: La Pegatina

La Pegatina Domingo 18 de octubre: Los Rebeldes Sinfónico

Los Rebeldes Sinfónico Martes 20 de octubre: Orquesta Panorama

Orquesta Panorama Jueves 22 de octubre: Orquesta La Tribu

Orquesta La Tribu Viernes 23 de octubre: Álvaro de Luna

Álvaro de Luna Sábado 24 de octubre: Marta Santos

Con esta última confirmación, la Fira d’Onda 2026 completa un cartel musical amplio, diverso y con capacidad para convertir la ciudad en uno de los grandes puntos de encuentro festivo de la provincia de Castellón durante el mes de octubre.