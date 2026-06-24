Aaron Sevilla convertirá Onda en epicentro del afro house internacional: descubre cuándo

Onda volverá a latir al ritmo de la música electrónica con una de las citas más esperadas del calendario cultural y de ocio. El Recinto Multiusos de Onda acogerá la actuación del DJ internacional Aaron Sevilla, uno de los nombres más destacados de la escena afro house y una figura habitual en los principales circuitos electrónicos del mundo.

La actuación se celebrará en la carpa del recinto y reunirá a miles de aficionados en una jornada diseñada para vivir la música desde primera hora de la tarde hasta la madrugada. El evento se desarrollará el 21 de noviembre entre las 18.00 y las 03.00 horas y contará también con las actuaciones de NAHIOO, Juan Rose, BRU&BRIZ, Boix & Breakloop y The George Vibes, en una apuesta por mezclar proyección internacional con talento provincial.

Onda refuerza su posición como destino musical

Con esta nueva incorporación a su agenda, Onda continúa consolidándose como un enclave capaz de atraer grandes eventos culturales durante todo el año. La llegada de Aaron Sevilla supone un nuevo impulso para la oferta musical del municipio y refuerza el papel del Recinto Multiusos como espacio de referencia para espectáculos de gran formato.

Aaron Sevilla es toda una institución en el mundo de los dj's de Ibiza. / MEDITERRÁNEO

El concejal de Cultura, Daniel Álvaro, destaca que el Ayuntamiento sigue trabajando para ofrecer una programación diversa, atractiva y de calidad. «Seguimos apostando por una programación musical de calidad que sitúa a Onda en el mapa de los grandes eventos», señala.

Álvaro también subraya el potencial del Recinto Multiusos como escenario para propuestas de primer nivel: «El Recinto Multiusos se ha convertido en un espacio de referencia para albergar espectáculos de primer nivel y seguiremos trabajando para ofrecer propuestas atractivas para todos los públicos».

Aaron Sevilla, un referente global del afro house

Aaron Sevilla se ha posicionado como uno de los artistas más reconocidos del afro house gracias a una propuesta sonora que fusiona ritmos electrónicos contemporáneos con raíces afro y una energía pensada para la pista de baile. Su estilo, reconocible y vibrante, le ha llevado a actuar en festivales, clubes y escenarios internacionales de referencia.

Su llegada a Onda permitirá acercar al público una experiencia musical conectada con las grandes tendencias de la electrónica global. El afro house, uno de los sonidos con mayor crecimiento dentro de la escena internacional, será el gran protagonista de una noche que promete convertir la ciudad en punto de encuentro para amantes de la música electrónica.

Make It impulsa una nueva cita de gran formato en la provincia

El evento está impulsado por Make It, promotora castellonense que continúa reforzando su apuesta por acercar a la provincia propuestas culturales y de entretenimiento de primer nivel.

Entre sus iniciativas más recientes destacan la actuación de Manuel Turizo en Onda y el ciclo de conciertos Íntims al Castell, proyectos que han contribuido a situar a la localidad dentro del mapa musical y de ocio de la Comunitat Valenciana.

Entradas para Aaron Sevilla en Onda

Los vecinos empadronados en Onda dispondrán de acceso preferente a una venta privada de 500 entradas exclusivas, disponible del 24 al 28 de junio a través de la web www.entradasmakeit.es.

Durante este periodo podrán adquirirse entradas generales por 14,90 euros más gastos de gestión y entradas VIP Backstage por 25 euros más gastos de gestión. Esta última modalidad permitirá disfrutar del evento desde el propio escenario, ofreciendo una experiencia única y privilegiada.

La venta general se abrirá este miércoles 24 de junio a las 20.00 horas en la misma página web. Además, la organización pondrá a disposición de los asistentes autobuses gratuitos desde Castellón para todas aquellas personas que hayan adquirido su entrada.