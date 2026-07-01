Gran sesión 'remember' en El Recreo por el cumpleaños de Tonet Marzá

El Recreo prepara una nueva tarde para disfrutar de la música, el ambiente y el atardecer frente al Mediterráneo. El próximo sábado 1 de agosto, desde las 17.00 horas, el espacio situado en Moll de Costa, en el Grau de Castelló, acogerá la celebración del cumpleaños del DJ Tonet Marzá.

La jornada estará protagonizada por una gran sesión Remember & Retrospective, en la que volverán a sonar algunos de los temas que han marcado distintas generaciones de la música electrónica y de baile. Una propuesta especialmente diseñada para cantar, bailar y recordar grandes momentos en uno de los entornos más singulares de la ciudad.

Tonet Marzá es uno de los nombres habituales de los eventos organizados por Rememberos.es y Remember Radio, y participa activamente en diferentes fiestas y festivales vinculados a la cultura remember. Para celebrar su cumpleaños, El Recreo reunirá a amigos, seguidores y amantes de esta música, junto a diferentes DJs procedentes de Castellón, Aragón, Tarragona y Valencia, en una tarde que combinará celebración, nostalgia y diversión.

Cartel del evento. / Mediterráneo

El Recreo continúa así con su apuesta por ofrecer un concepto de tardeo diferente en Castellón: música, ocio y encuentros sociales junto al mar. Desde su puesta en marcha en Moll de Costa, el proyecto se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de sesiones musicales en un espacio abierto, contemplando el atardecer sobre el Mediterráneo.

Tres ambientes musicales

Además, El Recreo cuenta con tres pistas y tres ambientes musicales diferentes, una propuesta que convierte el espacio y su oferta de ocio en una experiencia única en Castellón: Remember & Retrospective, Pop Rock y Terraza House Classics. Tres estilos para que cada asistente pueda escoger su propia experiencia, cambiar de pista durante la tarde y disfrutar de una amplia variedad musical en un mismo recinto frente al mar.

Tonet Marzá en una sesión. / Mediterráneo

La cita contará con la colaboración de Moll de Costa Eventos, Rememberos.es y Remember Radio, que volverán a unir fuerzas para ofrecer una experiencia pensada para el público amante de la música y el tardeo.