Capla Festival afronta sus últimas horas al mejor precio

Capla Festival consolida su posición como el evento urbano más esperado de la capital de la Plana. Tras arrasar en la venta anticipada durante los primeros meses, la organización ha anunciado que durante todo el día, 7 de julio, el público aún está a tiempo de asegurarse su entrada al mejor precio. A partir del 8 de julio, las entradas cambiarán de tramo y experimentarán una subida de precio.

La segunda edición del festival, que tendrá lugar el 3 de octubre, en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló, está diseñada para romper con el modelo tradicional y masificado de los macrofestivales de verano. Capla se ha concebido como el gran escenario para el reencuentro: una jornada única donde la comodidad, la ausencia de aglomeraciones asfixiantes y la música en directo de primer nivel se dan la mano para ofrecer una experiencia prémium en pleno centro de la ciudad.

Cartel intergeneracional

El inminente cambio de tarifa refleja el enorme interés que ha despertado el cartel definitivo de esta edición. El icónico cantante Loquillo y la exitosa banda de indie pop Miss Caffeina lideran una programación pensada para cantar y disfrutar desde el primer minuto. A ellos se suman verdaderos mitos de la escena de los años 80 y 90 como OBK y la mítica formación castellonense Los Romeos, aportando una fuerte dosis de nostalgia a través de himnos generacionales.

La gran fiesta en el recinto ferial se completará con los enérgicos directos de Los Indi.os y Provi Morcillo, además de las sesiones a cargo de Toxicosmos, Don Fluor, DJ Pepe Roca y DJ Paco Roca, asegurando que el buen ambiente y el baile no decaigan en ningún momento de la jornada en el segundo escenario del festival.

Mucho más que música

Desde la organización recuerdan que adquirir una entrada significa asegurarse un pase para una experiencia cuidada al detalle. Capla Festival no es solo un concierto, es "el día del año" para quedar con los amigos de siempre. Para garantizar el confort absoluto del público, el evento cuenta con una amplísima dotación de servicios: carriles adicionales en los accesos, refuerzo de personal cualificado y una gran cantidad de baños adicionales para que los asistentes no pierdan tiempo ni se pierdan las canciones de sus artistas favoritos.

Además, el asfalto del recinto acogerá una cuidada área gastronómica repleta de food trucks que ofrecerán alternativas de calidad, incluyendo opciones veganas y sin gluten para que nadie se quede sin probar bocado. Aquellos que busquen un extra de exclusividad podrán disfrutar de la zona VIP, equipada con espacios chill out, baños exclusivos, barras prémium y una visibilidad privilegiada hacia el escenario principal.

Por si fuera poco, el festival mantiene intacto su fuerte compromiso social incorporando una feria solidaria. En este espacio, los asistentes podrán disfrutar de juegos y conseguir premios patrocinados, demostrando que la diversión y la solidaridad pueden ir de la mano.